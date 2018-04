Horóscopo 2018 del 22 de abril

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Evita caer en el pesimismo, piensa en positivo. Hoy domingo, dedica el día a descansar.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Hay mucha tensión acumulada que podría explotar en cualquier momento. Relájate con tus seres queridos.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Abre tu corazón y pon todo de tu parte para superar esos inconvenientes. Llega una buena noticia.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Un paseo familiar o un almuerzo serán importantes para consolidar los la- zos entre los tuyos.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Estás abusando de ciertas comidas y bebidas, ten cuidado. Deja de lado los malos comentarios y avanza.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Esa persona te recuerda con cariño. Tendrás una sorpresa en el hogar. Cumples un viejo deseo.

LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Se te presentará la oportunidad de conocer a gente in- teresante que te dará otra visión de las cosas.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Muchas ideas dan vueltas por tu cabeza y eso es bueno. Planifica bien lo que vas a hacer, no te apresures.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Algo te mantiene intranquilo y no te permite vivir en paz. Demuestra tu madurez e inteligencia.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Comparte una alegría, un detalle, una sonrisa. Tendrás que cambiar algunas cosas que están mal.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Domingo es un excelente día para estar en familia y pasar un magnífico rato. Escucha buenos consejos.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Sientes que estás culminando una etapa y eso te tiene algo desorientado. Ordena tus pensamientos.