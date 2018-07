Horóscopo 2018 del 22 de julio

Aries: Excelente día para intercambiar ideas y planificar lo que vas a hacer. Descansa y recupera energías.



Tauro: Encuentras la forma de solucionar un problema que no te dejaba en paz. Hoy domingo haz algo diferente.



Géminis: Tienes que poner todo de tu parte para alcanzar lo que deseas. El apoyo de tu familia es clave.



Cáncer: Un amor del pasado espera la oportunidad para volverte a ver. Aclara esas dudas en la familia.



Leo: Se viene una semana donde se presentarán nuevos retos. Relájate, que los vientos soplan a tu favor.



Virgo: Desintoxica tu organismo, bebe más líquidos y duerme tus horas. Llega la noticia que esperabas.



Libra: Es bueno perdonar y olvidar cosas sin importancia. Aprovecha el domingo para estrechar lazos familiares.



Escorpio: No des tantas vueltas a ese tema, deja que las cosas vuelvan a la normalidad. Escucha a ese amigo.



Sagitario: Llega la calma y podrás hacer lo que más te guste. Deja atrás las cosas que no te convienen.



Capricornio: Estás en una buena etapa, te sientes bien, pero no exageres con desarreglos físicos.



Acuario: Busca la armonía, evita malos comentarios. Una persona del sexo opuesto se interesa por ti.



Piscis: Purifica tu organismo, respira hondo y renuévate. Domingo es un día para tus seres queridos.