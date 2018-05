Horóscopo 2018 del 22 de mayo

Aries: Surgirá una nueva oportunidad para ti. No pierdas tiempo en cosas que no valen la pena y arriesga un poco.



Tauro: Dale a tu pareja el lugar que se merece. Si no la tienes, tal vez es el mejor momento para encontrarla.



Géminis: No cometas el error de juzgar a las personas sin haberlas conocido, escúchalas. Llegan novedades.



Cáncer: Préstale atención a esos dolores físicos que sientes. Un persona del sexo opuesto te busca.



Leo: Evita las discusiones, lo mejor es no hacer caso a malos comentarios. Da rienda suelta a tu creatividad.



Virgo: Derrochas simpatía y buenas vibras, eso te hará entablar nuevas amistades. Cuidado con tu alimentación.



Libra: Tienes habilidad y criterio para saber tomar decisiones correctas. Siempre da lo mejor de ti.



Escorpio: Buen día para descansar, aprovecha el feriado. Una propuesta interesante te seducirá. Piénsalo bien.



Sagitario: Ten más control de tus gastos, así podrás ahorrar para el futuro. Evita cometer los mismos errores.



Capricornio: Alcanzarás cosas importantes gracias a tu talento. Excelente ocasión para expresar lo que sientes.



Acuario: Debes tener mente fría para no dejarte llevar por los demás. Las decisiones las tomas tú, recuérdalo.



Piscis: Hay cosas que te molestan, pero a veces lo mejor es dejarlas pasar. Respira hondo y relájate.