Horóscopo 2018 del 23 de abril

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Empieza la semana con la mejor actitud. Respira aire puro y decídete a conseguir lo que deseas.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Cuídate de resfríos, el clima está cambiando. Evita endeudarte demasiado, pues puedes arrepentirte.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Ves que a paso lento, pero seguro, estás consiguiendo tus metas. No te dejes amilanar por malos comentarios.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

En la vida todo tiene sus ciclos, deja atrás lo que ya fue. Recuerda que no es bueno forzar las cosas.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Trata de entender y respetar el punto de vista de los demás. Una buena noticia te alegrará el día.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Si ya has tomado una decisión, no des marcha atrás. Es tiempo de definiciones y tal vez cambiar de aires.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Evita hacer desarreglos, pues puede afectar tu salud. Un familiar te hace una confesión que te sorprenderá.

ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Hay muchas cosas buenas a tu alrededor, pero a veces solo te fijas en lo negativo. Levanta ese ánimo.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Verás que todo va llegando a la normalidad, recuerda que debes esforzarte al máximo en tus labores diarias.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Cuidado con el estrés, si no lo controlas, tu salud se verá golpeada. Cumple con lo que te has propuesto.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Necesitas creer más en ti, en tu capacidad. Tu familia es tu gran soporte para lograr lo que tienes en mente.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Debes serenarte y tomar buenas decisiones. Controla tu alimentación y haz ejercicios físicos. Te sentirás mejor.