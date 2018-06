Horóscopo 2018 del 23 de junio

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Debes cambiar de actitud si deseas seguir creciendo. Aprovecha ese talento que tienes.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Una buena noticia te levanta el ánimo, deja atrás la nostalgia. Un familiar te necesita.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Tal vez te haría falta estar a solas para meditar. Posible reencuentro con alguien muy especial.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Decídete a iniciar una nueva etapa, ten en cuenta que con esfuerzo se logra lo que uno desea.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Valora tu tiempo y pon orden en los asuntos pendientes. Quedan muchas cosas por hacer, no te detengas.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Si dispones de tiempo libre, descansa o haz algo que te guste. Cuidado con los malos comentarios.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Si has cometido errores, lo mejor sería disculparte. Tienes una espinita clavada en tu corazón.

ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Deberás dar prioridad a un asunto urgente. Cuida tu alimentación y bebe más líquidos.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

No tengas miedo a hacer cambios, a veces es lo mejor para dejar de lado lo que no te conviene.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Tu esfuerzo lo verás recompensado, pese a los obstáculos que se presenten. Te sientes mejor.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Buen día para despejar la mente y disfrutar de nuevas emociones. Encuentras motivos para alegrarte.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Estás en una etapa profesional interesante, pero sigue dando lo mejor de ti. Confía en tu talento.