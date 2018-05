Horóscopo 2018 del 24 de mayo

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti.

ARIES (20 MAR- 19 ABR)

Aléjate de la rutina, si no lo haces tu vida será una pesadilla. Ese dinero llegará pronto a tus manos.



TAURO (20 ABR- 20 MAY)

Llegó la hora de dar el gran cambio que necesitas. Al final verás resultados exitosos.

GÉMINIS (21 MAY- 21 JUN)

Las cosas no caen del cielo, hay que luchar por ellas. No te dejes llevar por malos comentarios.



CÁNCER (22 JUN- 21 JUL)

Tu magnetismo atrae a esa persona especial, piensa bien antes de dar el primer paso. Todo con calma.

LEO (22 JUL- 22 AGO)

Vence tus miedos y decídete a lograr tus metas. Tu familia es un gran apoyo.



VIRGO (23 AGO- 22 SET)

Ponle más ganas a lo que haces y cosecharás los frutos. Ten cuidado con alguien cercano a ti.

LIBRA (23 SET- 22 OCT)

Ahora lamentas el tiempo que perdiste, pero ya no tiene sentido mirar atrás. Voltea la página.



ESCORPIO (23 OCT- 22 NOV)

No permitas que una discusión altere tu estado de ánimo. Debes tener paciencia y tolerancia.

SAGITARIO (23 NOV- 22 DIC)

Tus apuros económicos se resolverán a corto plazo. Sorprende a tu pareja con un bonito detalle.



CAPRICORNIO (23 DIC- 21 ENE)

Dale una sonrisa a tus seres queridos, hazlos felices. Esa persona se siente atraída por ti.

ACUARIO (22 ENE- 17 FEB)

Controla tu carácter y te evitarás desagradables sorpresas. Di las cosas tal como las sientes y piensas.



PISCIS (18 FEB- 19 MAR)

Es importante que seas diplomático a la hora de hablar. Te harán una propuesta muy interesante.

