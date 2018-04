Horóscopo 2018 del 25 de abril

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES (20 MAR- 19 ABR)

Lograrás algo muy importante a nivel personal, disfrútalo. Cambia los malos hábitos alimenticios.



TAURO (20 ABR- 20 MAY)

El destino volverá a poner en tu camino a alguien que se alejó, debido a tus celos.

GÉMINIS (21 MAY- 21 JUN)

Día de novedades a nivel sentimental, recibirás una propuesta que te hará muy feliz.



CÁNCER (22 JUN- 21 JUL)

No prometas cosas que no podrás cumplir. Debes poner los pies sobre la tierra.

LEO (22 JUL- 22 AGO)

Has gastado mucho y podrías tener problemas para cumplir con tus compromisos.



VIRGO (23 AGO- 22 SET)

Si tomas decisiones apresuradas, te puedes equivocar. Escucha los consejos de gente de experiencia.

LIBRA (23 SET- 22 OCT)

Cosas muy buenas llegarán a tu vida, prepárate. Es hora de poner en práctica todo lo que sabes.



ESCORPIO (23 OCT- 22 NOV)

Sentirás que tus sentimientos por alguien que siempre te apoyó empiezan a cambiar.

SAGITARIO (23 NOV- 22 DIC)

Comienza una nueva etapa en el campo laboral, que será muy buena para ti. Muestra tu talento.



CAPRICORNIO (23 DIC- 21 ENE)

Estás logrando consolidar tu situación sentimental. Esa persona te ama, pero tiene miedo.

ACUARIO (22 ENE- 17 FEB)

Sería bueno que te desconectes un día de la tecnología. Te ayudará a relajarte.



PISCIS (18 FEB- 19 MAR)

Cuidado con lo que cuentes a los demás, sin querer podrías estar ventilando tu vida privada

