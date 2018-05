Horóscopo 2018 del 26 de mayo

Aries: Tienes dotes de liderazgo y eso te ayuda a destacar. Recuerda que hay que enseñar con el ejemplo.



Tauro: Saldrás airoso de una prueba que demandará tu concentración. Mejoran tus ingresos.



Géminis: A veces te invade la nostalgia, pero hoy muestra tu mejor sonrisa. Los astros alimentan tu espíritu.



Cáncer: Controla el mal carácter y no dudes en pedir perdón si te has equivocado. Sonríe.



Leo: Piensa bien antes de tomar una decisión familiar. Conseguirás ese dinero este fin de semana. Suerte.



Virgo : Necesitas un tiempo para ti, reordena lo que no está bien. Una persona se siente feliz a tu lado.



Libra: Recibirás una propuesta interesante que debes analizar a profundidad. Habla con sinceridad.



Escorpio: Aclara las dudas que podrían causarte problemas. Tu pareja se encuentra dolida por lo que pasó.



Sagitario: Una persona del sexo opuesto necesita de tu apoyo. Renueva la fe en algo que creías perdido.



Capricornio: Olvida el pasado y decídete a conseguir lo que deseas. Llega una buena noticia.



Acuario: Hay algo que te tiene inconforme, necesitas hacer una pausa. Conversa con gente que te pueda orientar.



Piscis: Día de muchas sorpresas en el amor. Aprovecha esta ocasión para fortalecer tu relación.