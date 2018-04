Horóscopo 2018 del 27 de abril 

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Tienes todo a tu favor para salir adelante, pero te estás deteniendo en frivolidades. Cambia y avanza.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

La vida está llena de retos, asume y piensa en positivo. Organiza bien tus gastos y relájate.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Este es el mo-mento para demostrar tu fortaleza física y mental. Ten fe en lo que vas a lograr.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Algunos recuerdos del pasado te atormentan, es hora de dejarlos atrás. Necesitas cambiar de aires.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Te sientes vital y con madurez para tomar decisiones. Pronto llegará esa noticia que tanto esperas.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Intenta distraerte un poco, así aliviarás tensiones. No temas decir la verdad, siempre será lo mejor.

LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Un detalle te hará sentir bien, valora las cosas y no pierdas tiempo. Tu familia es tu mayor tesoro.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Pon punto final a una situación que no tiene sentido. Tú estás para grandes cosas, demuéstralo.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Sé sincero y coherente con lo que dices. Las cosas no caen del cielo, hay que luchar por ellas.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

La idea es cambiar, reinventarse y avanzar. No te duermas en tus laureles, el tiempo pasa rápido.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

La luz que guía tu camino te llevará a conseguir lo que anhelas. Sientes deseos de renovarte. Planifica.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Haz caso a tu intuición y evita los conflictos. Un amor del pasado desea volver a verte. Piensa bien.