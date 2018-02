Horóscopo 2018 del 28 de febrero

Aries: La fuerza de la fe es muy importante para lograr lo que uno desea. Esfuérzate en tu labor diaria.



Tauro: Has realizado cosas muy importantes, pero aún tienes para más. Deja de lado los conflictos.



Géminis: Llega algo nuevo para ti, lo cual será muy beneficioso. No te dejes llevar por malos pensamientos.



Cáncer: La salud es lo más importante, evita los desarreglos. Una persona cercana te hará una propuesta.



Leo: Todo cambio debe ser para mejorar, no te quedes en el pasado. Mira más allá de lo que tienes al frente.



Virgo: Tu perseverancia pronto te dará satisfacciones. Ahora es cuando debes sacar a relucir tu talento.



Libra: Déjate llevar por tu intuición. Esa persona siente un gran cariño por ti, dale el valor que se merece.



Escorpio: Ten calma ante los obstáculos, utiliza tu inteligencia para salir adelante. Grata noticia familiar.



Sagitario: Buena posibilidad de conseguir ese dinero que tanto deseas. Encontrarás solución a tus problemas.



Capricornio: Vuelves a cometer el mismo error del pasado, no te arriesgues en aventuras. Controla ese mal humor.



Acuario: Llegó la hora de decidir tu futuro. En el amor, aprende a dar lo mejor de ti, porque recibirás una recompensa.



Piscis: La sinceridad debe ser algo primordial en ti, mantente firme ante cualquier duda. Cuida tu salud.