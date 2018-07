Horóscopo 2018 del 28 de julio

Aries: Ponte metas altas y esfuérzate para conseguir lo que te propones. Tienes talento y capacidad.



Tauro: Tu salud está bien, pero evita hacer desarreglos en las comidas y bebidas. Recibirás una grata noticia.



Géminis: Debes controlar ese mal temperamento, dale el valor a la gente que te apoyó en momentos difíciles.



Cáncer: Después del trabajo y los asuntos del hogar siempre es bueno darse tiempo para meditar. Te hará bien.



Leo: Posees un gran potencial, pero debes demostrarlo día a día. Pasa más tiempo con tus seres queridos.



Virgo: Intenta distraerte un poco, así bajarás las tensiones. Ahorra ese dinero para algo importante.



Libra: Algo bueno está por llegar, no te desesperes. Una persona del pasado busca crear conflictos. Cuidado.



Escorpio: Deja que el agua corra, todo caerá por su propio peso. Una llamada te alerta de algo importante.



Sagitario: No des importancia a cosas que no valen la pena. Desintoxica tu organismo con una buena dieta.



Capricornio: Aléjate de la rutina y busca nuevas posibilidades laborales o generar un dinero extra. Recapacita.



Acuario: Cada uno construye su destino, no hagas cosas de las que te puedas arrepentir. Piensa en positivo.



Piscis: Nuevas responsabilidades harán que te sientas bien. Es importante que demuestres humildad.