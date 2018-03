Horóscopo 2018 del 28 de marzo

Aries: Escucha los consejos de personas que te pueden ayudar a resolver tus problemas. En el amor tendrás sorpresas.



Tauro: Lo mejor es dialogar y no imponer algo que no está claro. Surgen propuestas interesantes.



Géminis: Ese amigo te dará algo importante. Cuidado con malos comentarios, sé discreto.



Cáncer: Recuerda que la salud no es cosa de juego, acude al médico. Alguien muy especial te extraña.



Leo: Si te mantienes en tus objetivos, estos se irán cumpliendo en el plazo establecido.



Virgo: No sufras por alguien que se portó mal contigo, sigue adelante. Verás mejor las cosas.



Libra: Tendrás que afrontar una situación nueva, pero beneficiosa para ti. En el campo laboral tendrás sorpresas.



Escorpio: Se presentan cambios en tu vida. Olvida a esa persona que te hizo daño. Escucha tu voz interior.



Sagitario: No te obsesiones con resolver todos los problemas, avanza paso a paso. Utiliza bien ese dinero.



Capricornio: Demuestra esas ganas de salir adelante, no olvides que todo depende de ti. Te irá muy bien.



Acuario: No te compliques la vida y busca nuevas alternativas para salir adelante. Cuida tu salud.



Piscis: Es mejor hacerle caso al corazón. Evita involucrarte con gente malintencionada y negativa.