Horóscopo 2018 del 28 de mayo

Aries: No es nada bueno jugar con los sentimientos de otras personas. En el trabajo serás reconocido por tu esfuerzo.



Tauro: Conocerás a alguien que te ayudará a superar ese problema. Tu suerte cambiará y sonreirás.



Géminis: No hagas caso a esos comentarios porque solo buscan separarte del ser que amas. Confía en tu intuición.



Cáncer: Debes ser más detallista, sorprende a tu pareja con algo que le guste. La rutina está dañando tu relación.



Leo: Deja de lado ese mal humor que no te lleva a nada bueno. Busca la armonía en tu hogar y en el trabajo.



Virgo: Si no te organizas, un imprevisto podría echar a perder tus planes. Recibirás una grata sorpresa.



Libra: A veces te sientes incomprendido por tu fami- lia, pero pon más de tu parte para conseguir lo que deseas.



Escorpio: Cometes un gran error al culpar de tu situación a otras personas. Cam- bia tu actitud y sé positivo.



Sagitario: Deja de pensar solo en tu bienestar y mira a tu alrededor. Un golpe de suerte te ayudará a cambiar las cosas.



Capricornio: Podrías recibir una buena propuesta de trabajo. Cuida el dinero y atiende tus prioridades.



Acuario: Un problema laboral te mantendrá ocupado todo el día. Ordena tu tiempo y cumple con tus obligaciones.



Piscis: Posible discusión con el ser amado o familia.

Piensa bien lo que vas a decir. Re-flexiona. La familia es lo primero.