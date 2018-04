Horóscopo 2018 del 29 de abril

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Desintoxica tu organismo, bebe más líquidos y, si es posible, dedica mayor tiempo al descanso. Te lo mereces.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Es domingo, un excelente día para conversar en familia y hacer planes. Evita conflictos en el hogar.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Te provoca hacer algo diferente, tal vez comer algo rico. Sal de la rutina y escucha a ese familiar.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Expresa tus sentimientos, te hará sentir mejor. Borra de tu mente esos malos pensamientos.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Tienes un magnetismo especial, pero no te dejes llevar por emociones momentáneas. Arriba ese ánimo.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Algunas palabras ofensivas pueden crear conflictos. Recuerda que lo ideal es vivir en paz y armonía.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

La familia es lo más importante, estrecha lazos. Una confesión te hará replantear algunas cosas.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Llega un mensaje para ti. Si puedes, realiza un paseo con tus seres queridos. Conversa y aclara dudas.

SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Pon en orden tus ideas, observa el panorama y elige lo mejor para ti. Evita a gente malintencionada.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Hay algo que te tiene intranquilo, relájate y asesórate bien. Cuidado con las decisiones que vas a tomar.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Piensa en todo lo bueno que tienes a tu alrededor, estás haciendo una tormenta en un vaso con agua. Cálmate.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Recupera energías para que puedas empezar bien la semana. Esa persona desea estar cerca de ti. Escúchala.