Horóscopo 2018 del 30 de abril

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Esa persona siente una gran atracción por ti, te darás cuenta. Llega una buena noticia.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Dale rienda suelta a tu creatividad y expresa lo que sientes. Vas por buen camino en lo que te propones.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Momento propicio para iniciar ese proyecto que te dará satisfacciones. Cumple con lo que prometes.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Algo especial en tu vida te hará sentir contento. Cuida mejor tu alimentación y sonríe.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Día perfecto para poner atención a los pequeños detalles. Vuelves a recuperar la alegría.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Las cosas pasan por algo, debes encaminarte en un nuevo rumbo en tu vida. Piensa y toma decisiones.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Cultiva la tolerancia. Es una buena virtud y te evitará muchos problemas. Escucha consejos.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

No hagas gastos innecesarios, prioriza lo que más necesitas. Controla esa ansiedad, relájate.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Decídete pronto y pon en marcha ese proyecto. Tu familia espera mucho más de ti, avanza.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Ordénate un poco y evita el estrés. Darás un paso importante para lograr tus objetivos.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Disfruta tu buen momento en el campo personal y sentimental. Esas dolencias serán pasajeras.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

No te refugies en el silencio, es hora de enfrentar las cosas. Podrías conocer a alguien especial.