Horóscopo 2018 del 30 de julio

Aries: Vive a plenitud, traza tus objetivos y dedícate a lo tuyo. No dejes que gente oportunista se meta en tu vida.



Tauro: Debes ser firme en tus decisiones. El amor y el hogar te darán momentos de felicidad, disfrútalos a plenitud.



Géminis: Si actúas en forma correcta y sin hacer daño a nadie, todo te saldrá bien. Escucha al ser amado.



Cáncer: El ejercicio físico te hará bien y te servirá para aliviar las tensiones. En el amor, una duda te atormenta.



Leo: Después de una etapa de incertidumbre, ves la luz al final del túnel. Llegó algo que esperabas hace mucho.



Virgo: Sé sincero y cariñoso, pero aprende a decir no cuando una persona trata de imponer su voluntad.



Libra: Escucha los consejos de los demás, eso te servirá para resolver los problemas cotidianos.



Escorpio: Mejora el ánimo y las comunicaciones, en especial con el sexo opuesto. Controla el malhumor.



Sagitario: Evita las discusiones. Recuerda que no hay mal que por bien no venga. Ese proyecto se concretará.



Capricornio: Buen día para salir airoso en todo lo que te propongas. Busca el apoyo de la familia.



Acuario: No hagas oídos sordos a las recomendaciones de tus familiares. Tu pareja se siente bien a tu lado.



Piscis: Pasarás momentos agradables con los tuyos. Esa persona te dará lo que necesitas. Toma más líquidos.