Horóscopo 2018 del 30 de mayo

Aries: Expresa tus emociones, conversa con tu pareja o familia y aclara esas dudas. Recibirás una noticia alentadora.



Tauro: Sé prudente con tus gastos, si no quieres lamentarte después. Ten cuidado con el exceso en las comidas.



Géminis: Evita algún conflicto con tu pareja, lo mejor es mantener la calma. Alguien se siente muy dolido por tu actitud.



Cáncer: La vida da muchas vueltas, deja de lado odios y rencores. Procura iniciar un cambio en ti y avanza.



Leo: Pon los pies sobre la tierra y gasta solo lo necesario. Pronto tendrás la oportunidad que tanto deseas.



Virgo: Date un tiempo para reflexionar sobre lo que estás viviendo. No temas aceptar esa propuesta. Arriesga.



Libra: Eres la persona en la que muchos confían en tu hogar, no los defraudes. Utiliza bien ese dinero.



Escorpio: El tiempo es oro, no lo dejes pasar. Tienes dudas sobre lo que estás haciendo, piensa bien.



Sagitario: Ten cuidado con esas dolencias, tal vez necesitas un chequeo médico. Corrige lo que funciona mal.



Capricornio: Date un tiempo para reorganizar tus ideas, eso te servirá para dar el gran salto que necesitas.



Acuario: No debes opinar sobre cosas que no conoces bien. Esfuérzate para lograr lo que deseas, nada cae del cielo.



Piscis: Toma en cuenta las opiniones de los demás, antes de concretar lo que tienes en mente. Desintoxica tu organismo.