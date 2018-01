Horóscopo 2018 del 31 de enero

Aries: Busca nuevos horizontes en materia laboral. No tomes en cuenta comentarios malintencionados.



Tauro: Tu carácter no te permite expresar lo que sientes. Piensa bien si vale la pena cambiar lo que estás haciendo.



Géminis: Esas deudas pendientes no te dejan en paz, pero saldrás adelante. En el amor, vives un momento especial.



Cáncer: Tus celos te podrían llevar a una situación muy peligrosa con tu pareja. Deja de pensar en lo que no te conviene.



Leo: Tendrás mucha inspiración para hacer negocios o destacar en el trabajo o estudios. Esa persona te extraña.



Virgo: Las cosas marchan bien en el campo profesional, pero surgen dudas en el terreno sentimental. Cuidado.



Libra: Debes tener más paciencia si quieres resolver ese problema laboral. Ese amigo te mira con interés.



Escorpio: Todo esfuerzo tiene su recompensa, no desmayes. Abre tu corazón y brinda lo mejor de ti.



Sagitario: Busca apoyo en gente de experiencia. Estás cometiendo los mismos errores. Cuidado.



Capricornio: Buen día para aclarar ciertas dudas sobre la conducta de alguien muy ligado a ti. No te desesperes.



Acuario: Si mantienes esa actitud con el ser amado, no vas a llegar a nada bueno. Habla con sinceridad, es lo mejor.



Piscis: Trata de dialogar con tus compañeros para poder mejorar en el trabajo y así alcanzarás tus metas.