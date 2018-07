Horóscopo 2018 del 31 de julio

Aries: Ten más fe en lo que haces, no te dejes llevar por el pesimismo. Ahora es tiempo de iniciar proyectos.



Tauro: Hay gente que busca dejarte mal, actúa de manera correcta. Alguien especial regresa a tu vida. Confía.



Géminis: Vivirás una bonita experiencia personal. Piensa antes de decir algo inoportuno a la gente de tu entorno.



Cáncer: El rencor no te llevará a nada bueno, supera lo que no te permite avanzar. Escucha a tu corazón.



Leo: Se presentará la gran oportunidad que esperas, ten paciencia. Tu trabajo es valorado, sigue dando lo mejor.



Virgo: Buen momento para renovarte, tanto en lo personal como profesional. Concretarás algo importante.



Libra: Hay posibilidades de concretar un viejo sueño, analiza bien lo que te conviene. Habla con tu pareja o familia.



Escorpio: Si no estás contento con lo que vienes logrando, hay la posibilidad de cambiar, de ti depende.



Sagitario: Tu salud pasa por una buena racha, pero debes descansar más. Recibirás una ayuda valiosa.



Capricornio: Se inicia una etapa genial para ti, calma la ansiedad y concéntrate en dar lo mejor a cada instante.



Acuario: Organiza bien tus gastos, así te irá mejor. Posees un gran potencial, sácale provecho, esfuérzate.



Piscis: Un poco de tolerancia es lo mejor frente a esa persona. Reflexiona y toma buenas decisiones. Decídete.