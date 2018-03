Horóscopo 2018 del 31 de marzo

Aries: Buena ocasión para dar un paseo al aire libre y ejercitar tu cuerpo, te hará bien. Controla ese mal humor.



Tauro: Procura no obsesionarte con asuntos que no están a tu alcance. Necesitas descansar y recuperar energías.



Géminis: Tienes algo que te atormenta y no te permite vivir en paz. Un amigo busca recuperar tu amistad.



Cáncer: Actúa con inteligencia si deseas atraer a esa persona que te gusta. Ten cuidado con lo que comes.



Leo: Requieres de un momento de paz para reflexionar sobre tus inquietudes. Es importante ser positivo.



Virgo: Este puede ser un buen día para dar inicio a cambios en tu vida personal. Conseguirás algo importante.



Libra: Un hecho inesperado te pondrá a pensar sobre tu situación sentimental. Come sano y bebe líquidos.



Escorpio: Debes poner más atención a lo que haces en tu vida hogareña. Un familiar te dará una sorpresa.



Sagitario: Podrías tener un disgusto con un familiar por asuntos de dinero. Es tiempo de perdonar. Busca la armonía.



Capricornio: Deja de desconfiar tanto de los demás y sé más tolerante. Una persona del sexo opuesto te extraña.



Acuario: No te desanimes ante las adversidades, saldrás adelante. Piensa en lo mejor para ti y tu familia.



Piscis: No seas tan posesivo con el ser amado, dale su espacio. Evita derrochar el dinero y descansa.