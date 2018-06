Horóscopo 2018 del amor y sexo del 15 de junio

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Seguir las reglas les ayudó antes, pero ahora es tiempo de improvisar y liberarse. Tu pose del día: La silla. El hombre está sentado en una silla y la mujer encima, es ella la que lleva el movimiento levantándose y sentándose.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Hoy estarán pensando cosas diferentes, así que busquen una base común. La pose del día: Misionero. Sentir que tu pareja esté encima de ti poseyendo tu cuerpo, hará que esa noche te vuelvas loca.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

No se duerman en sus laureles, y capitalicen lo que han logrado para seguir avanzando. La pose del día: ‘La V erótica’. La mujer se sienta al borde de una mesa. Él se pone delante de ella con las piernas ligeramente dobladas, y le da un impulso cogiéndola por el glúteo.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

No sean tan rígidos a la hora de conversas y negociar, dejen fluir sus emociones. La pose del día: La nota X. El hombre se recuesta en la cama con las piernas ligeramente abiertas. La mujer se sienta encima de él y le da la espalda. Entonces estira las piernas hacia atrás en dirección a sus hombros. ¡A gozar!



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

No te apresures en esa conversación con tu pareja. Avanza despacio, y argumenta paso a paso. Pose del día: El perrito. La postura del perrito es un clásico para conseguir el orgasmo que funciona muy bien. No solo es muy placentero para ti sino también lo será para tu chico.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Así tengas razón, no presiones demasiado o podrían terminar en una pelea desagradable. La pose del día: El molino de viento. Entonces ella rodea con sus piernas el torso de él. Para mantener el equilibrio, se apoya con ambas manos. Por último, él abraza con sus piernas. El resto es historia conocida.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Continuarás descubriendo nuevas cosas sobre tu pareja, y él, nuevas cosas sobre ti. La pose del día: Nirvana. Él se coloca encima. Mientras el hombre se mueve de atrás a adelante, ella tensa todos los músculos, cierra las piernas con los muslos muy juntos y lleva los



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Uno de los dos está siendo demasiado terco. Aprendan a ceder y negociar. Pose del día: La pacífica. Acuéstate en tu espalda y deja que él se ponga de rodillas arriba de tu cabeza, con sus rodillas tocando tus hombros. Levanta las piernas y abraza su cadera.

SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Tu pareja no es exactamente quien creías, pero no es nada grave. La pose del día: Encadenado. Ella se sube en un mueble alto, se sienta en el borde y se apoya con los brazos atrás. Él se coloca frente a ella. Y él empieza los movimientos hacia adelante y hacia tras mientras ella dirige la dirección.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Cada uno tiene un rol en su relación. Sin embargo, la flexibilidad puede ser crucial a veces. Pose del día. La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Necesitarás contarle a tu pareja lo que sientes, pero guárdate algunas cosas para ti misma. La pose del día: El Balancín. Él se sienta con las piernas cruzadas y se apoya con las dos manos atrás. Ella se sienta de cara a él en su regazo, abrazándole los costados con los muslos. ¡Ves, por qué tienes que ejercitarte!



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

El pasado puede tener hermosas memorias, pero no se distraigan mucho y valoren el presente. Pose del día: Vinyasa. Recuéstate en tu espalda con las piernas en forma de mariposa, bien abiertas y pegadas al piso. Deja que él te tome de la cadera y haga lo suyo.