Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 19 de mayo 

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome , descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

En la tarde pensarás con mayor claridad, así que podrás reflexionar sobre lo que debes cambiar en tu vida. Podrás hacer compras y revaluar tus finanzas sin preocuparte. Pero piensa bien en tus prioridades. La pose del día: El hombre se apoya en sus manos. La mujer se recuesta cómodamente en una almohada, mientras sus piernas descansan sobre los hombros del hombre. Ella se mueve adelante y atrás.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY )

Hoy será un gran día para demostrar tus talentos, y que la gente sepa lo que vales. Tu pareja compartirá tu alegría. Déjate llevar por tu creatividad y descubre nuevas ideas. Una de ellas será muy útil para tu relación. Estarás tentada de actuar de manera no convencional. Lo pose del día: La mujer está tumbada sobre su tripa relajadamente. Las piernas están ligeramente separadas. El hombre se sienta justo detrás de las nalgas de su pareja, con las piernas a ambos lados de la mujer.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Despierta con un buen ‘mañanero’ a tu hombre. Le gustará e irá contento a trabajar, y cuando regrese dale eso que tanto le gusta. Siempre con mucho amor y compresión, esa es la clave principal de toda relación. Con estos consejos te irá muy bien. La pose del día: La mujer está en una cama o una silla, el hombre se coloca de pie tras ella, de forma que su pecho toque la espalda de ella. La mujer dobla las rodillas y se apoya en el cuerpo del hombre, mientras éste la penetra por detrás.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Tienes que innovar y hacer algo nuevo hoy, por más sencillo que sea, dará grandes resultados a tu pareja. Además, ese pequeño problema puede con el licor, no permite que funciones bien en la cama. Si no lo resuelves a tiempo, tu pareja se irá de tu lado. La pose del día. Él se sienta con las piernas cruzadas y se apoya con las dos manos atrás. Ella se sienta de cara a él en su regazo, abrazándole los costados con los muslos.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Necesitarás de toda tu creatividad para salir airosa de este reto. Tu pareja será tu soporte y tu consuelo. Aprovecha para viajar a nuevos lugares, hacer nuevos contactos y conocer el mundo, con la mente abierta. La pose del día: Primero se construye una montaña de cojines en el suelo. La mujer se deja caer en este montón con el tronco hacia adelante. Ella se abraza a las almohadas, mientras él la abraza por detrás.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Tendrás problemas para concentrarte hoy en la cama. Es que esa mujer te está rondando la cabeza, ella no vale la pena. Piensa en tu pareja, no tires al tacho todo este tiempo, además tu estado de ánimo hará que tu mujer sospeche, ¡No seas tonto! La pose del día. El hombre y la mujer se sientan de lado en la cama, de forma que puedan mirarse. Entonces ella rodea con sus piernas el torso de él. Por último, él abraza con sus piernas su cintura.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

El día será propicio para sacar tu lado lúdico y probar diversas maneras de divertirte con tu pareja. Las cosas están marchando bien. Aprovecha para hacer nuevos amigos o aprender algo. Amplía tus horizontes. La pose del día: La mujer se tumba boca arriba en una mesa y coloca su pelvis en el borde. A continuación estira las piernas hacia arriba. El hombre se coloca frente a ella y coge sus piernas de los tobillos.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

No seas controladora, verás que todo sucede como debe pasar, y sin causar estrés a tu pareja. Las cosas podrían estancarse en tu relación. No te presiones y relájate, olvídate lo dicho por esos consejos de revistas. Además, con el abuso del cigarrillo. La pose del día: El hombre y la mujer se colocan en la postura de la cuchara. El hombre penetra con cuidado desde atrás. En esta postura él puede acariciar y besar los pechos de ella.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Es tiempo de nuevos comienzos para tu vida sentimental. Descubrirás un nuevo amor, en menos de lo que te imaginas. Esa chica lo tendrá todo, buen cuerpo, un lindo rostro, una excelente personalidad y un buen trabajo, además se interesa mucho por ti. No desperdicies tu oportunidad y cuídala. La pose del día: El hombre está sentado en el borde de la cama con los pies en el suelo. La mujer se acuclilla delante de él de forma que el pene pueda introducirse. Ella se mueve hacia arriba y hacia abajo, apoyando las manos sobre los muslos.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Esta semana no será muy fructíferas parta tus bajos instintos. Todo indica que debes de cambiar de ‘floreo’, ya que las chicas no caen dos veces. Te recondenamos que salgas en plan amical y escuches más lo que dicen ellas, no todo es sexo. La pose del día: La mujer y el hombre se arrodillan uno frente al otro. El hombre coloca sus muslos entre los de ella y penetra a su pareja. En esta postura íntima son posibles numerosas caricias.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Tus amistades te ayudarán hoy con algunos consejos de seducción. Hazles caso, ya que ellos tienen más años de casados. Así mismo, tu pareja te ayudará a solucionar esos conflictos internos. Comuníquense, olvídate de esos preceptos de macho. Es tu pareja, sincérate con ella. La pose del día: Él confortablemente tumbado sobre la cama, las piernas colgando fuera de ella, con los pies en el suelo. Ella sentada encima, los muslos separados lo suficiente para poder acariciar su clítoris y la base del sexo del hombre.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Finalmente todo acabará, la relación no va más, déjala ir, ya que no vale la pena que retengas a esa mujer que ya se aburrió. Da vuelta a la página, sé maduro. Además, entre Setiembre y Noviembre conocerás a una chica especial. ¡Prepárate para ese encuentro! La pose del día: La mujer se encuentra tumbada, con las piernas ligeramente abiertas y las rodillas dobladas. El hombre se desliza entre sus muslos, elevándola suavemente por la pelvis para penetrarla.