Horóscopo 2018 del amor y sexo del 20 de julio

A todos nos gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que este 2018 tendrá relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pese a ello gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Tu vida amorosa dependerá actualmente de tu estado civil. Si estás comprometido, verás una mejora dramática en el amor. Si estás en una relación casual, te encontrarás en una situación confusa que en la que no sabrás si estás realmente enamorado o no. Analiza tus sentimientos un poco más y no tomes ninguna decisión definitiva estos días. Pose del día: El ascensor. Dile que se arrodille frente a ti, que te cubra el pene con su boca y te rodee el glande con sus labios. El movimiento de su boca a lo largo del pene resultará muy excitante.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Explorará las diferentes dimensiones del amor esta semana. Esto ayudará a dar un impulso positivo a su relación. Te sentirás más seguro cuando su pareja muestra plena confianza en ti. Este es el momento de expresar sus sentimientos, mostrar tu amor y salir a una cita romántica. La semana tiene un regalo para ti, tendrás un gran fin de semana por delante. Pose del día: El perrito. La postura del perrito es un clásico para conseguir el orgasmo que funciona muy bien. No solo es muy placentero para ti sino también lo será para tu chico.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Esta semana, abre tu corazón para el amor, ya que hay una gran posibilidad de que vayas a conocer a alguien con cualidades para ser tu alma gemela. También te encontrarás en un ambiente romántico y habrá un aumento en tu confianza en ti mismo. Pose del día: La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Esta es una gran semana para conocer gente nueva y hacer nuevos amigos. Ir de fiesta y aceptar invitaciones sociales. Hay una fuerte posibilidad de que se encontrará con alguien especial, y también es un buen momento para buscar la combinación perfecta para ti mismo. Tus redes sociales y la comunicación con los amigos estarán muy fuertes. Sólo tienes que elegir la persona adecuada para ti. Pose del día. La pacífica. Acuéstate en tu espalda y deja que él se ponga de rodillas arriba de tu cabeza, con sus rodillas tocando tus hombros. Levanta las piernas y abraza su cadera.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Esta semana encontrarás gran cantidad de amor llegando hacia ti. Pero de alguna manera encuentras difícil de transmitir tus verdaderos sentimientos a la persona que amas. Pero, no te desanime, simplemente trata de transmitir tu mensaje con mayor claridad y dar a tu amor al máximo. Pose del día: La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Se requieren algunos ajustes para hacer más suave tu vida amorosa. Si eres casado, tu cónyuge recibirá una buena noticia a mediados pronto. Trata de controlar tu ira y evitar discusiones innecesarias. Pose del día: El sacacorchos. Haz que se pare frente a ti y toma la base de tu pene con tus dos manos e introdúcelo lentamente a tu boca.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Es un tiempo para hacer algunos movimientos importantes, así que no dudes y haz lo mejor que puedas, para llevar a cabo todo lo que piensas que es importante para tu vida amorosa. Pose del día: De lado. Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

El amor está en todas partes y podrá disfrutar un poco de ello. Es posible que haya algunos problemas de menor importancia con tu pareja, pero no dejes que domine tu amor. Trata de resolver los problemas con una discusión tranquila. Todo va a trabajar a tu favor, una vez que muestras tu verdadero amor hacia esa persona. Pose del día: El cocinero. Debes de poner a tu pareja sobre un repostero o mueble similar. Luego separarle las piernas y penetrarla cuidadosamente.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Esta semana estará llena de sorpresas. Tu pareja te sorprenderá con unas vacaciones soñadas. También te encontrarás listo para hacer algo respecto a los gastos dedicados a tu amor. Te encontrarás en un nivel diferente a nivel espiritual con tu pareja. Si eres soltero, esta semana podría tener un algún encuentro inesperado con alguien. Pose del día: El cocinero. Debes de poner a tu pareja sobre un repostero o mueble similar. Luego separarle las piernas y penetrarla cuidadosamente.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Estos días tendrás una vida amorosa estable, lo que te da tiempo suficiente para hablar de tu relación y resolver algunas cuestiones. Tendrán la oportunidad de pasar mucho tiempo juntos. Pose del día: Con la pierna arriba. Acuéstense de lado frente a frente, luego deslízate hacia abajo hasta que llegues a la altura de su pene.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Este es un momento para actuar con más responsabilidad frente a tu pareja, de modo que todo llegará a su favor. Deje que las cosas sigan y evita cualquier discusión innecesaria entre ustedes dos. Hagan algunos esfuerzos por recuperar el deleite en su relación. Esta es sólo una fase temporal, ya que todo va a llegar a un punto tu favor, así que ten paciencia y no pierdas ninguna oportunidad de mostrar amor por tu pareja. Pose del día: La nota X. Debes extender y abrir todo lo que puedas tus piernas para conseguir una penetración extra y mayor contacto con el clítoris. Si no notas nada, ten en cuenta que va a ser un gran ángulo para él.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Te podrías encontrar completamente enamorado esta semana. Abre tu corazón, deja que el aire de amor entre y salga. Si tienes algún problema pendiente con tu pareja, este es el momento adecuado para resolverlos. Los que están todavía solteros y en busca de amor, podría llegar a vivir una aventura emocionante próximamente. Pose del día: El bailarín. Ambos deben de estar de pie, levante una pierna de su pareja y penétrela suave, mientras ella o toma del cuello.