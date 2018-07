Horóscopo 2018 del amor y sexo del 28 de julio

A más de uno le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que tendrá relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros para hoy.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

¡Tienes que pensar las cosas muy cuidadosamente antes de actuar! La pose del día: Penetrándola por detrás, la penetración será mucho más profunda de lo que suele serlo y, además, también le estimularás el cuello uterino.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Ustedes dos están creciendo juntos, incluso si usted no ha sido capaz de ver eso últimamente. La pose del día: La mujer se debe de poner en cuatro, mientras que el hombre la penetra por atrás. Él puede tomarlas por la cintura, o los hombres. Como consejo personal, sería bueno que masajees sus senos.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Busque la manera de hacer la vida de su pareja mucho más dulce. No tiene que sacrificar sus costumbres. La pose del día: Tienes que estar sentado en el borde de una cama o de una silla. El movimiento es limitado, pero la penetración muy profunda.





CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Trate de no preocuparse demasiado por caer en la rutina. La pose del día: Tumbarse boca arriba en el borde de la cama. Ahora dile que apoye sus piernas contra tu pecho, como si fuera a hacer un ejercicio de bicicleta.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

No importa el estado de ánimo de tu pareja, eres capaz de alegrarla. La pose del día: Ponte de pie uno enfrente del otro. Dile que levante una de sus piernas y que la envuelva alrededor de tu trasero.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Vas a tener dificultades para conseguir tus principales objetivos con tu pareja. La pose del día: Ella arriba, pero de una forma invertida. Es decir, en vez de mirar a la pareja de frente, se hace de espaldas. Esto excita muchísimo más a los hombres.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Contar lo que sientes a tu pareja va a ser muy sencillo. La pose del día: Aunque no permite un contacto visual, ésta posición no las hará dudar. Es una postura que permite el máximo contacto, y no exige demasiado esfuerzo, puesto que ambos están tumbados.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

La vida será incómoda para ustedes, pero puedes evitarlo si no hablas sobre dinero. La pose del día: Debes de poner a tu pareja sobre un repostero o mueble similar. Luego separarle las piernas y penetrarla cuidadosamente. Procurara que el ambiente donde desarrolle el coito sea saludable e higiénico.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Tienes que sacar los pies de la tierra y llevar a tu pareja hacia tu sentimiento más dulce. La pose del día: Primero deben encontrar un asiento, pero eso no es difícil, porque puede servir desde el baño, hasta cualquier silla donde queráis hacerlo. Él se sienta, y tú encima, lo demás es obvio.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Los mensaje sutiles de su pareja se transformarán en acusaciones directas. La pose del día: Él está al borde de la cama, de rodillas, y tú estás sentada. Él te estrecha en tus brazos, mientras te penetra, y tú tienes que poner las manos sobre la cama pues debes ser el punto de apoyo.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Una sonrisa secreta te mantendrá en movimiento a través de tiempos difíciles. La pose del día: Él está tumbado boca arriba, y luego tú tomas una postura, como si fueras una rana. No es tan complicada como parece, sólo hay que acomodarse para que no hay dolores musculares.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Los mensaje sutiles de su pareja se transformarán en acusaciones directas. La pose del día: La mujer debe permanecer recostada sobre su lado derecho y levantar la pierna izquierda para ponerla al costado derecho del caballero. Esta posición ayuda a que la penetración sea más profunda.