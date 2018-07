Horóscopo 2018 del amor y sexo del 29 de julio

A quién no le gustaría pensar que hoy va a tener muchísima suerte en el sexo, sin embargo no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros para hoy.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Surgirá un problema que podría causar un conflicto. Trabajen juntos y lograrán resolverlo sin mayor problema. La pose del día: En la posición del barco de vela, él hombre se arrodilla al borde de la cama. La mujer que se encuentra tumbada de espaldas. Él eleva ligeramente las piernas de ella manteniéndola por los tobillos.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Hoy deberás permitir que tu pareja arregle sus propios asuntos. Más adelante podrán divertirse juntos de nuevo. La pose del día: ‘La V erótica’: La mujer se sienta al borde de una mesa. Él se pone delante de ella con las piernas ligeramente dobladas, y le da un impulso cogiéndola por el glúteo.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Últimamente tu pareja envía señales contradictorias. Tal vez debas preguntarle de frente qué sucede. La pose del día: La mujer da la espalda a su compañero y se arrodilla. El hombre la sujeta por las nalgas, modulando la amplitud del vaivén.





CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Un malentendido con tu pareja tendrá resultados graciosos. Habla con la mayor claridad posible. La pose del día: El Balancín: Él se sienta con las piernas cruzadas y se apoya con las dos manos atrás. Ella se sienta de cara a él en su regazo, abrazándole los costados con los muslos. ¡Ves, por qué tienes que ejercitarte!



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Sabrás qué rumbo tomar en tu vida. Tu pareja te apoyará y será tu ancla en estos momentos. La pose del día: Se coloca una almohada en la parte inferior de la espalda de la mujer así podrá efectuar movimientos ondulatorios con la pelvis.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

El esfuerzo que has puesto en esta relación rinde sus frutos. Tu pareja está encantada contigo. Salgan a celebrar. La pose del día: El molino de viento: Entonces ella rodea con sus piernas el torso de él. Para mantener el equilibrio, se apoya con ambas manos. Por último, él abraza con sus piernas. El resto es historia conocida.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Esfuérzate para lograr mayor armonía con tu pareja. La recompensa será grande. La pose del día:. Se tumbará de espaldas e irá adoptando poco a poco la postura de la imagen. Su pareja deberá sentarse con mucho cuidado y delicadeza.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Hoy te levantarás sabiendo exactamente lo que quieres. Haz que tu pareja se embarque en esto contigo. La pose del día: Misionero: Sentir que tu pareja esté encima de ti poseyendo tu cuerpo, hará que esa noche te vuelvas loca.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

El dinero no será tan abundante estos días, pero hay maneras creativas de pasarla bien. La pose del día: Permite una buena estimulación del punto G. El hombre debe presionar las rodillas de su pareja, una contra otra.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Tendrás una agenda muy ocupada y no podrás estar mucho tiempo con tu pareja, pero el esfuerzo valdrá la pena. La pose del día: La nota X: El hombre se recuesta en la cama con las piernas ligeramente abiertas. La mujer se sienta encima de él y le da la espalda. Entonces estira las piernas hacia atrás en dirección a sus hombros. ¡A gozar!



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Cuidado con perder la concentración. Pide ayuda a tu pareja para mantenerte en el camino correcto. La pose del día: Encadenado:Ella se sube en un mueble alto, se sienta en el borde y se apoya con los brazos atrás. Él se coloca frente a ella. Y él empieza los movimientos hacia adelante y hacia tras mientras ella dirige la dirección.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Tu pareja puede ayudarte en casa, pero trata que los problemas en tu trabajo se queden ahí. La pose del día: Nirvana: Él se coloca encima. Mientras el hombre se mueve de atrás a adelante, ella tensa todos los músculos, cierra las piernas con los muslos muy juntos y lleva los brazos al cabezal de la cama.