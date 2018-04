Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 03 de abril

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.

ARIES (20 MAR- 19 ABR)

Te sientes parte de un gran grupo, así que invita a tus amigos a celebrar algo con tu pareja. Pose del día: El trono del rey. Aquí dejarás que ella tome el control. Siéntate en el borde de la cama o en una silla y pídele que se suba encima, de espaldas a ti.



TAURO (20 ABR- 20 MAY)

Todas tus ideas de entretenimiento tendrán que ver con comida. Pose del día: La montaña mágica. Arrodíllate enfrente de las almohadas y apóyate sobre ellas, mientras que él debe inclinarse de rodillas sobre ti, con sus piernas algo más abiertas y te penetra desde atrás.



GÉMINIS (21 MAY- 21 JUN)

Un día estresante te deja buscando qué hacer para poder relajarte. Pose del día: El tobogán. La mujer está tumbada sobre su tripa relajadamente. Las piernas están ligeramente separadas. El hombre se sienta justo detrás de las nalgas de su pareja, con las piernas a ambos lados de la mujer.



CÁNCER (22 JUN- 21 JUL)

Si ves a tu pareja que actúa de manera extraña, no lo ignores. Pose del día: El ascensor. Dile que se arrodille frente a ti, que te cubra el pene con su boca y te rodee el glande con sus labios. El movimiento de su boca a lo largo del pene resultará muy excitante.



LEO (22 JUL- 22 AGO)

Si tu pareja tiene varias ideas para hacer hoy, es mejor que te comprometas. Pose del día: El sabueso. Tienes que ponerte a cuatro patas, pero esta vez tienes que apoyarte sobre tus antebrazos, arquear la espalda y subir el trasero para que tu pareja pueda acoplarse.



VIRGO (23 AGO- 22 SET)

Un desacuerdo con tu pareja no se resolverá si sigues pensando que no existe respuesta buena y mala. Pose del día: La flor de loto. Pónganse en la posición de flor de loto, y que su pareja también lo haga, peor encima de sus piernas, la penetración será muy placentera y espiritual.

LIBRA (23 SET- 22 OCT)

Alguien de tu pasado volverá a aparecer en tu vida. Pose del día: El bailarín. Ambos deben de estar de pie, levante una pierna de su pareja y penétrela suave, mientras ella o toma del cuello.



ESCORPIO (23 OCT- 22 NOV)

Mantén un ojo a todos los préstamos que has hecho. Pose del día: 69 – Misionero. Doble pose, doble placer. Son muy sencillas, la primera estimula sus genitales, y la otra hará que tengan un coito muy placentero para ambos.



SAGITARIO (23 NOV- 22 DIC)

Muestra a tu pareja tu cariño usando tus cualidades en la cocina. Pose del día: El picoteo. El hombre está sentado ligeramente de lado, y entonces se apoya en un brazo mientras presiona una rodilla contra el suelo. La mujer se frota contra su sexo dándole la espalda.

CAPRICORNIO (23 DIC- 21 ENE)

Tu trabajo duro tiene su recompensa y es hora de divertirse un poco. Pose del día: El perrito. La postura del perrito es un clásico para conseguir el orgasmo que funciona muy bien. No solo es muy placentero para ti sino también lo será para tu chico.



ACUARIO (22 ENE- 17 FEB)

Luego de un periodo de búsqueda, encontrarás lo que tanto estás esperando. Pose del día: Doggy oral. Es una posición súper hot que además te permite tener el control del ángulo y la presión que deseas. También te permite tener algo de estimulación anal.



PISCIS (18 FEB- 19 MAR)

Cuando estás enfocado en la gran película pierdes el rastro de los pequeños detalles. Pose del día: La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.

