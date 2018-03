Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 03 de marzo

Aries: Recibirás un dinero que te servirá para pagar deudas. No pierdas tiempo en cosas que no valen la pena.



Tauro: En el terreno laboral deberás adaptarte a los cambios que pueden darse. Cuida tu salud y descansa más.



Géminis: Buen momento para analizar las cosas que te han pasado últimamente. Toma decisiones rápidas.



Cáncer: Necesitas el apoyo de una persona de confianza para resolver esos problemas. Cuida tu salud.



Leo: Alguien especial quiere pedirte disculpas por algo que pasó. En el amor, las cosas mejoran. Pon de tu parte.



Virgo: Podrás expresar tu creatividad. Es hora de mostrar tus sentimientos al ser amado.



Libra: A veces es bueno ceder y no ser tan drástico en algunas decisiones. Valora a la gente que está a tu lado.



Escorpio: Tus relaciones mejorarán, serán más fluidas y tendrás beneficios. Cambia de look.



Sagitario: Encontrarás apoyo en tus amigos. Actúa con serenidad y dedícale más tiempo a los asuntos del hogar.



Capricornio: Disfruta al máximo este día, pero ten cuidado con los excesos. Piensa bien si vale la pena gastar ese dinero.



Acuario: Actúa con prudencia, recuerda que no siempre tienes la razón. Tu pareja te propone algo interesante.



Piscis: Controla tu mal carácter, ya que causa ma-lestar en la gente de tu entorno. Habrá gratas noticias para ti.