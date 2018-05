Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 03 de mayo

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Hoy tendrás mucha energía para embarcarte en actividades sociales. Pose del día: Doggy oral. Es una posición súper hot que además te permite tener el control del ángulo y la presión que deseas. También te permite tener algo de estimulación anal.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Trata de convencer a tu pareja de intentar cosas nuevas para mejorar el flujo en su relación. Tu pose del día: La silla. El hombre está sentado en una silla y la mujer encima, es ella la que lleva el movimiento levantándose y sentándose.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Hay problemas que resolver entre ustedes, pero tú debes tomar la iniciativa. Pose del día: El ascensor. Dile que se arrodille frente a ti, que te cubra el pene con su boca y te rodee el glande con sus labios. El movimiento de su boca a lo largo del pene resultará muy excitante.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Es un buen momento para comenzar una nueva etapa o proyecto en tu relación. Pose del día: Sexo Oral la silla de la reina. También es conocida como Facesitting, esta posición en el cosiste en que la mujer se siente en la cara del hombre, mientras él la sostiene de la cadera firmemente.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Hay muchas cosas pendientes, deja los proyectos grandes para después. La pose del día: La V erótica. La mujer se sienta al borde de una mesa. Él se pone delante de ella con las piernas ligeramente dobladas, y le da un impulso cogiéndola por el glúteo.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Relájate y disfruta cada minuto. No te apresures. Pose del día: El perrito. La postura del perrito es un clásico para conseguir el orgasmo que funciona muy bien. No solo es muy placentero para ti sino también lo será para tu chico.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Tu energía creativa permitirá que se diviertan haciendo algo nuevo y divertido. Pose del día. El ventilador. En este caso, el chico penetra a la mujer por detrás, controlando el movimiento y acariciando el clítoris con el pene mientras puede sujetar sus pechos con las piernas.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Si hay algo que cambiar, puedes dar tú el primer paso. Pose del día: De lado. Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

No albergues resentimiento si un aspecto en su vida en común sale mal, ya verás que mejorará. Pose del día: La cuchara. Aunque no permite un contacto visual, ésta posición no las hará dudar. Es una postura que permite el máximo contacto, y no exige demasiado esfuerzo, puesto que ambos están tumbados.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Hoy no es un buen día para confrontaciones. Deja los temas difíciles para después. Pose del día: La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Tu pareja puede estar escondiendo algo, pero no trates de sacarlo a la fuerza, ya que puede ser algo bueno. Tu pose del día: El bailarín. Ambos deben de estar de pie, levante una pierna de su pareja y penétrela suave, mientras ella o toma del cuello.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Deja que tu pareja se encargue hoy de los planes. A donde vayan la pasarán de maravilla. Pose del día: El sacacorchos. Haz que se pare frente a ti y toma la base de tu pene con tus dos manos e introdúcelo lentamente a tu boca.