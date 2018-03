Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 04 de febrero

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Decirle a su pareja lo que estás sintiendo será muy fácil hoy en día. Pose del día: Pies en la tierra: El hombre y la mujer están erguidos de pie, las nalgas y la pelvis están firmemente apretados. Ella le da la espalda.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Mensajes sutiles de su pareja serán recomendables. Pose del día: La cuchara Aunque no permite un contacto visual, ésta posición no las hará dudar. Es una postura que permite el máximo contacto, y no exige demasiado esfuerzo, puesto que ambos están tumbados.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

La vida será bastante agradable para los dos, pero siempre y cuando usted pueda evitar discutir sobre el dinero. Pose del día: La plancha Penetrándola por detrás, la penetración será mucho más profunda de lo que suele serlo y, además, también le estimularás el cuello uterino.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Va a ser un día de alta energía para usted. Pose del día: Abrazados Podrás mantener el contacto visual y emocional con tu pareja a la vez que controlar el ritmo y la profundidad de la penetración.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Usted está encontrando más fácil que nunca para sentarse con su pareja y planificar casi cualquier cosa. La pose del día: La V erótica: La mujer se sienta al borde de una mesa. Él se pone delante de ella con las piernas ligeramente dobladas, y le da un impulso cogiéndola por el glúteo.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Trate de no preocuparse demasiado por caer en la rutina. Pose del día: El pájaro prisionero: Permite una buena estimulación del punto G. El hombre debe presionar las rodillas de su pareja, una contra otra.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Aunque usted y su pareja puede discutir sobre un tema general, será un día agradable. Pose del día: Sexo Oral la silla de la reina También es conocida como Facesitting, esta posición en el cosiste en que la mujer se siente en la cara del hombre, mientras él la sostiene de la cadera firmemente.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Algunos días usted es mejor en la consideración y relaciones de ajuste, y hoy es uno de ellos. a pose del día: La sirena Por ejemplo, tienes que acostarte en una superficie alta como puede ser la mesa. Junta las piernas y levántalas para que queden perpendiculares al techo.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

No importa qué tipo de estado de ánimo de su pareja hay en la actualidad, debe ser capaz de levantarlo con su sencillo encanto y buena energía. Pose del día: El barco de vela: En la posición del barco de vela. Él hombre se arrodilla al borde de la cama. La mujer que se encuentra tumbada de espaldas. Él eleva ligeramente las piernas de ella manteniéndola por los tobillos.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Se siente la necesidad de simplemente mostrarse cómo es realmente de dulce su vida. Pose del día: La milhojas: El hombre está acostado boca arriba, la mujer se tumba sobre él con las piernas ligeramente abiertas. Entonces empieza a deslizarse sobre él con movimientos suaves de todo el cuerpo, adelante, atrás.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Usted y su pareja tienen que relajarse y frenar un poco. La pose del día: La araña: Siéntese en ambos en la cama mirándose uno frente al otro, con las piernas abiertas. Júntense y gocen de lo lindo.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Usted va a tener dificultades para conseguir entenderse con su pareja. Pose del día: 69 – Misionero Doble pose, doble placer. Son muy sencillas, la primera estimula sus genitales, y la otra hará que tengan un coito muy placentero para ambos.