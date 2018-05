Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 04 de mayo

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Puedes cambiar lo que va a pasar en el futuro, así que trata de arreglar lo que vaya mal entre ustedes. Pose del día: El sabueso. Tienes que ponerte a cuatro patas, pero esta vez tienes que apoyarte sobre tus antebrazos, arquear la espalda y subir el trasero para que tu pareja pueda acoplarse.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Si tu pareja hace algo que no te parece, tal vez sea porque en verdad cree que saldrá algo bueno de ello. Tu pose del día: El bailarín. Ambos deben de estar de pie, levante una pierna de su pareja y penétrela suave, mientras ella o toma del cuello.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

No trates de hacer todo, pídele ayuda a tu pareja. Pose del día: El ascensor. Dile que se arrodille frente a ti, que te cubra el pene con su boca y te rodee el glande con sus labios. El movimiento de su boca a lo largo del pene resultará muy excitante.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Tienes una gran habilidad para percibir las cosas de inmediato. Úsala para ayudar con sus planes. Pose del día: La 69. Lo bueno de esta postura es que te permite controlar la intensidad de la estimulación oral de su clítoris. Si se pone arriba, lo tendrá mucho más fácil hacer magia en la zona del perineo.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Recuerda que no siempre tendrán una abundancia de buenos momentos, pero sí están ahí. Pose del día: Viva la reina. Es una posición súper hot que además te permite tener el control del ángulo y la presión que deseas. También te permite tener algo de estimulación anal.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Tu pareja puede ayudarte a concretar la visión que tenías, y compartirá tu pasión. Tu pose del día: La silla. El hombre está sentado en una silla y la mujer encima, es ella la que lleva el movimiento levantándose y sentándose.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Hoy reaparecerá una persona en tu vida, hazle saber a tu pareja que no hay de qué preocuparse. Pose del día: De lado. Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.

ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Todos tienen secretos, incluso tu pareja. Te los dirá cuando esté listo. Tu pose del día: La montaña mágica. Primero se construye una montaña de cojines en el suelo. La mujer se deja caer en este montón con el tronco hacia adelante. Ella se abraza a las almohadas, mientras él la abraza por detrás.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Tus amigos y pareja creen en tus habilidades, solo falta que tú lo hagas. Pose del día: La pacífica. Acuéstate en tu espalda y deja que él se ponga de rodillas arriba de tu cabeza, con sus rodillas tocando tus hombros. Levanta las piernas y abraza su cadera.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Comienza a construir el futuro con tu pareja, recordando siempre a dónde quieren llegar. Pose del día: El escalador. Saben que un hombre con fuertes abdominales va a ser un duro contendiente en la cama. La posición de El Escalador te permitirá exhibir tus músculos abdominales.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Van a tener limitaciones para hacer lo que tenían pensado, deben lidiar con ellas y progresar. Pose del día: Con la pierna arriba. Acuéstense de lado frente a frente, luego deslízate hacia abajo hasta que llegues a la altura de su pene. Esta posición es perfecta para darle placer a tu pareja sin cansar tu cuello y rodillas.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Tienes una gran habilidad para hacer amistades, aprovéchala. Tu pareja estará orgulloso de ello. Pose del día: Vinyasa. Recuéstate en tu espalda con las piernas en forma de mariposa, bien abiertas y pegadas al piso. Deja que él te tome de la cadera y haga lo suyo.