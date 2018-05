Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 05 de mayo

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer…Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.



ARIES (20 MAR- 19 ABR): Debes hablar con tu pareja sobre como te sientes, porque el silencio podría perjudicar tu relación. Una vez que rompas el hielo, todo será más fácil. Pose del día: La silla. El hombre está sentado en una silla y la mujer encima, es ella la que lleva el movimiento levantándose y sentándose.



TAURO (20 ABR- 20 MAY): Hay un problema que siempre te molesta, así que sería bueno que pidas ayuda a un amigo. Pose del día: De lado. Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.



GÉMINIS (21 MAY- 21 JUN): Las cosas podrían ser algo complicadas hoy. Tu pareja tendrá los pies sobre la tierra, lo que ayudará bastante a calmar las cosas. Pose del día: El ascensor. Dile que se arrodille frente a ti, que te cubra el pene con su boca y te rodee el glande con sus labios.



CÁNCER (22 JUN- 21 JUL): Ambos estarán pensando en hacer una compra grande juntos, o en pasar una gran noche romántica. Pose del día: El ventilador. En este caso, el chico penetra a la mujer por detrás, controlando el movimiento y acariciando el clítoris con el pene mientras puede sujetar sus pechos con las manos.



LEO (22 JUL- 22 AGO): Te sentirás genial, y tu pareja notará que estás inspirado. Es momento de lograr grandes cosas juntos. Pose del día: La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



VIRGO (23 AGO- 22 SET): Tu paciencia determinará si hoy será un día grandioso o desastroso. Trata que tu pareja entienda tu posición y viceversa. Pose del día: El cocinero. Debes de poner a tu pareja sobre un repostero o mueble similar. Luego separarle las piernas y penetrarla cuidadosamente.



LIBRA (23 SET- 22 OCT): Los dos necesitan sentarse y pensar a largo plazo. Es un buen momento para analizar sobre como podría avanzar su relación. Pose del día: El escalador. Saben que un hombre con fuertes abdominales va a ser un duro contendiente en la cama. La posición de El Escalador te permitirá exhibir tus músculos abdominales.



ESCORPIO (23 OCT- 22 NOV): Estás más estresado de lo normal, y tal vez pedirás a tu pareja un poco más de apoyo. Pose del día: Vinyasa. Recuéstate en tu espalda con las piernas en forma de mariposa, bien abiertas y pegadas al piso. Deja que él te tome de la cadera y haga lo suyo.



SAGITARIO (23 NOV- 22 DIC): Hoy será uno de esos días en los que sientes que no estás sincronizado con tu pareja. Es normal así que no te preocupes. Pose del día: El cocinero. Debes de poner a tu pareja sobre un repostero o mueble similar. Luego separarle las piernas y penetrarla cuidadosamente.



CAPRICORNIO (23 DIC- 21 ENE): Buenas cosas pasarán hoy, y tu te sientes de maravilla sobre quien eres y que has logrado. La pose del día: Milhojas. El hombre está acostado boca arriba, la mujer se tumba sobre él con las piernas ligeramente abiertas. Entonces empieza a deslizarse sobre él con movimientos suaves de todo el cuerpo, adelante, atrás.



ACUARIO (22 ENE- 17 FEB): Hoy será uno de esos días en los que sientes que no estás sincronizado con tu pareja. Es normal así que no te preocupes. Pose del día: La nota X. Debes extender y abrir todo lo que puedas tus piernas para conseguir una penetración extra y mayor contacto con el clítoris. Si no notas nada, ten en cuenta que va a ser un gran ángulo para él.



PISCIS (18 FEB- 19 MAR): Tu pareja necesitará espacio, pero no te asustes por un posible rompimiento. Ella solo te pedirá un momento a solas. Pose del día: La montaña mágica. Primero se construye una montaña de cojines en el suelo. La mujer se deja caer en este montón con el tronco hacia adelante. Ella se abraza a las almohadas, mientras él la abraza por detrás.