Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 06 de marzo

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Las luchas de poder no tienen lugar en un floreciente romance. La pose del día: El hombre está sentado en una silla y la mujer encima, es ella la que lleva el movimiento levantándose y sentándose.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Atiende a tu pareja con el amor y la atención que merece. La pose del día: En la posición del barco de vela, él hombre se arrodilla al borde de la cama. La mujer que se encuentra tumbada de espaldas. Él eleva ligeramente las piernas de ella manteniéndola por los tobillos.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Todos los días no son perfectos, pero si estás al lado de tu pareja sentirás menos el peso de los problemas. La pose del día: Los dos de pie enfrente el uno del otro, el hombre estimula con su sexo el de su compañera. Para que haya una perfecta penetración.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Estás esperando tranquilidad, pero su amor no se da cuenta de que es lo que necesita en estos momentos. La pose del día: Dile que se arrodille frente a ti haciendo sexo oral. Empieza con movimientos suaves y lentos y termina con movimientos rápidos mientras acaricias su pecho y piernas.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Sea agradecido con la atención que le brinda su pareja. La pose del día: La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Elija bien sus palabras, en especial cuando se dirige a su pareja. La pose del día: ‘La V erótica’: La mujer se sienta al borde de una mesa. Él se pone delante de ella con las piernas ligeramente dobladas, y le da un impulso cogiéndola por el glúteo.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

A veces lo que le pasa a tu pareja no tiene nada que ver con lo que sientas. La pose del día: Doble pose, doble placer. Son muy sencillas, la primera estimula sus genitales, y la otra hará que tengan un coito muy placentero para ambos.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Ahora es un buen momento para podar todo lo que no es esencial de su vida. La pose del día:. Se tumbará de espaldas e irá adoptando poco a poco la postura de la imagen. Su pareja deberá sentarse con mucho cuidado y delicadeza.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Organízate para que no tengas problemas con tu pareja. La pose del día: La mujer con la parte superior del cuerpo y los codos apoyados en la cama, el hombre le sujeta las piernas abiertas por los muslos para penetrarla.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Mantener sus preocupaciones reprimidas lo desgastarán emocionalmente. La pose del día: Se coloca una almohada en la parte inferior de la espalda de la mujer así podrá efectuar movimientos ondulatorios con la pelvis.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Debes pensar si en verdad estás atendiendo a tu pareja. La pose del día: Siéntese en ambos en la cama mirándose uno frente al otro, con las piernas abiertas. Júntense y gocen de lo lindo.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Deja el glamour y la emoción de la vida nocturna para otro momento. La pose del día: La mujer da la espalda a su compañero y se arrodilla. El hombre la sujeta por las nalgas, modulando la amplitud del vaivén.