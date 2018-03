Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 08 de marzo

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.



ARIES (20 MAR- 19 ABR): Mantén tu buen humor porque las emociones pueden cambiar drásticamente. Pose del día: El escorpión. Ella debe montar de espaldas a su hombre y luego reclinarse levemente hacia atrás hasta que su espalda toca el pecho de él. Así, él puede acariciar los senos y el clítoris.



TAURO (20 ABR- 20 MAY): Los astros te ayudarán a que este día sea espectacular. Pose del día: La libélula. Los dos deberán estar tendidos sobre la cama de costado, ella de espaldas a él. Ella deberá flexionar una pierna y él deberá penetrarla así. Aunque no se consigue una penetración es divertida y placentera.



GÉMINIS (21 MAY- 21 JUN): Es arriesgado, pero es momento que le digas a tu pareja tus sentimientos verdaderos. Pose del día: La boa. Ella se recuesta boca arriba con las piernas abiertas, elevadas y flexionadas. Él la penetra y ella lo ‘abraza’ con las piernas por la cintura lo más elevado que pueda.



CÁNCER (22 JUN- 21 JUL): Es momento de relajarse y pasar un día divertido con tu pareja. Trata de no tomar muchos riesgos. Pose del día: Juego pasional. Ella boca arriba levanta las piernas y puede apoyar una en el hombro de su pareja o las dos si quiere una penetración más intensa.



LEO (22 JUL- 22 AGO): Siempre has escuchado a un amigo que te apoya en tu relación. Ahora es buen momento de ponerlo en práctica. Pose del día: La salvaje. Ella se coloca en posición de perrito y él la penetra por detrás. Produce gran estimulación de la vagina.



VIRGO (23 AGO- 22 SET): Trata de apuntar todas las deudas que tengas, así no olvidarás de pagarle a tu pareja. Pose del día: La almohada. Él está sentado sobre la cama con una almohada en su espalda. Ella se sienta encima e introduce el pene en su vagina. Luego coloca sus piernas sobre los hombros de él.



LIBRA (23 SET- 22 OCT): No te detengas en los errores de tu relación. Tu futuro es una pizarra en blanco, así que para construirlo bien trata de aprender de tu pasado. Pose del día: La araña. Siéntese en ambos en la cama mirándose uno frente al otro, con las piernas abiertas. Júntense y gocen de lo lindo.



ESCORPIO (23 OCT- 22 NOV): Eres bueno tomando decisiones, pero dale espacio a tu pareja. Es posible que ella tenga habilidades ocultas de liderazgo, así que dale la oportunidad de que decida por sobre ti. Pose del día: La milhojas. El hombre está acostado boca arriba, la mujer se tumba sobre él con las piernas ligeramente abiertas. Entonces empieza a deslizarse sobre él con movimientos suaves de todo el cuerpo, adelante, atrás.



SAGITARIO (23 NOV- 22 DIC): Eres muy estricto con lo que tú y tu pareja deben o no deben hacer. Lo cierto es que puede tomar decisiones en base a la información que tengas. Pose del día: La silla. El hombre está sentado en una silla y la mujer encima, es ella la que lleva el movimiento levantándose y sentándose.



CAPRICORNIO (23 DIC- 21 ENE): El trabajo es parte de tu vida. A tu pareja le encanta tu dedicación, pero explícale que estarás algo alejado. Pose del día: El ascensor. Dile a tu pareja que se arrodille frente a ti haciendo sexo oral. Empieza con movimientos suaves y lentos y termina con movimientos rápidos mientras acaricias su pecho y piernas.



ACUARIO (22 ENE- 17 FEB): Se puede sentir que no tienes elección. Trata de conversar con tu pareja para conocer todo el panorama y encontrar soluciones. Pose del día: El molino de viento. El hombre y la mujer se sientan de lado en la cama, de forma que puedan mirarse. Entonces ella rodea con sus piernas el torso de él. Por último, él abraza con sus piernas su cintura.



PISCIS (18 FEB- 19 MAR): Será difícil ver como tus amigos logran objetivos que tú y tu pareja pensaron que podrían lograr. Pero cuando sea el momento indicado, ustedes lo lograrán. Pose del día: La flor de loto. Pónganse en la posición de flor de loto, y que su pareja también lo haga, peor encima de sus piernas, la penetración será muy placentera y espiritual.