Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 10 de marzo

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2017 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Sólo recuerda que este es el mes más corto del año, por lo que cualquier dificultad que se ejecutan en usted sólo tienes ese breve tiempo para hacer frente a esos problemas. La pose del día: El cocinero Debes de poner a tu pareja sobre un repostero o mueble similar. Luego separarle las piernas y penetrarla cuidadosamente.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Tu inclinación natural va a ser hacia el escepticismo, por lo que haz todo lo posible para darle a tu pareja un poco de margen extra. Eso no quiere decir que debas ignorar sus instintos si las alarmas se apagan. Tu pose del día: El bailarín. Ambos deben de estar de pie, levante una pierna de su pareja y penétrela suave, mientras ella o toma del cuello.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

No trates de exagerar en nada y esto incluye al amor. Si te quedas mucho tiempo en el trabajo vas a perder la oportunidad de una relación en ciernes. Tu pose del día: El bailarín. Ambos deben de estar de pie, levante una pierna de su pareja y penétrela suave, mientras ella o toma del cuello.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

No hay nada como dos pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Su rutina de salud es muy importante para mantener un nivel saludable de energía romántica. Verás un montón de resultados románticos con esta manera de hacer las cosas. Pose del día: Vinyasa. Recuéstate en tu espalda con las piernas en forma de mariposa, bien abiertas y pegadas al piso. Deja que él te tome de la cadera y haga lo suyo.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

¿Qué hay más adelante en tu vida amorosa? A medida que la semana pone en marcha, puedes olvidarte de las galletas de la fortuna y las hojas de té, todo está en tus manos, y será tan grande como tú quieras que sea. Pose del día: La nota X. Debes extender y abrir todo lo que puedas tus piernas para conseguir una penetración extra y mayor contacto con el clítoris. Si no notas nada, ten en cuenta que va a ser un gran ángulo para él.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Combinando el pensamiento con los sentimientos tendrás una estrategia ganadora. Diviértete pero examina tus sentimientos para envolverte emocionalmente con los demás. Pose del día: De lado. Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

No, el amor no se trata de tácticas o juegos. Pero estás pensando en tu enfoque actual de los asuntos del corazón y eso es bueno. Pose del día: El cocinero. Debes de poner a tu pareja sobre un repostero o mueble similar. Luego separarle las piernas y penetrarla cuidadosamente.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

No eres lo que se dice del todo celoso, pero es posible que veas o escuches algo que te saqué de tu lugar. Lo más probable es que sea algo perfectamente inocente, pero es posible que desees intensificar las demostraciones públicas de afecto. Pose del día: El escalador. Saben que un hombre con fuertes abdominales va a ser un duro contendiente en la cama. La posición de El Escalador te permitirá exhibir tus músculos abdominales.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Engríe a tu cuerpo para atraer lo mejor en el amor. Utiliza cremas y enjuagues, hay varias de propiedades estimulantes y puedes disfrutarlas con agua caliente. La pose del día: La milhojas: El hombre está acostado boca arriba, la mujer se tumba sobre él con las piernas ligeramente abiertas.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Últimamente puedes encontrarte con problemas financieros o problemas con su jefe en el trabajo. Sin embargo, como Leo, eres fuerte y puede hacer frente a casi cualquier cosa. La pose del día: La milhojas: El hombre está acostado boca arriba, la mujer se tumba sobre él con las piernas ligeramente abiertas.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Estás en un momento de algo grado sexual. Si tienes pareja puedes propones opciones como ver películas eróticas y juegos sexys para estimularse. Pose del día: El escalador. Saben que un hombre con fuertes abdominales va a ser un duro contendiente en la cama. La posición de El Escalador te permitirá exhibir tus músculos abdominales.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Este potencial compañero de amor, ya sea hombre o mujer, va a considerar alguien que esté dispuesto a pasar tiempo en una relación. No te pierdas el posible amor de tu vida por unas horas extras en la oficina. Tu pose del día: La montaña mágica. Primero se construye una montaña de cojines en el suelo. La mujer se deja caer en este montón con el tronco hacia adelante. Ella se abraza a las almohadas, mientras él la abraza por detrás.