Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 11 de marzo 

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Tu inclinación natural va a ser hacia el escepticismo, por lo que haz todo lo posible para darle a tu pareja un poco de margen extra. Eso no quiere decir que debas ignorar sus instintos si las alarmas se apagan. Pose del día: El ascensor. Dile que se arrodille frente a ti, que te cubra el pene con su boca y te rodee el glande con sus labios.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Tus logros personales no serán bien recibidos por ciertas personas, cuídate de la envidia. Tendrás un día productivo, y además te llevarás bien con tus colegas y amigos. Ten en cuenta el sentido común, y que todo lo que hagas hoy tenga un fin práctico. Pose del día: La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Planificar las cosas te ayudará. Escoge mejor a tus amistades, y si escoges hoy a una pareja te irá muy bien en el plano afectivo. Celebren su éxito estando juntos, con pequeños momentos pero de calidad. Mejora tu rutina diaria haciendo que sea más divertida, con pequeños detalles. La pose del día: La milhojas. El hombre está acostado boca arriba, la mujer se tumba sobre él con las piernas ligeramente abiertas.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

No gastes toda tu energía en el trabajo, solo te frustrarás. Planea momentos de diversión intensa con tu pareja. Sentirte abrumada no ayudará al romance. Pídele ayuda a tu pareja para que aliviar juntos la causa del estrés. Pose del día: De lado. Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Ten cuidado con lo que dices con otros acerca de tu relación. Que no hayan malos entendidos con tu pareja. Al encontrarte con tu ex pareja descubrirás la gran suerte que tienes con tu pareja actual, y despejarás cualquier duda. Tu pose del día: *La silla. El hombre está sentado en una silla y la mujer encima, es ella la que lleva el movimiento levantándose y sentándose.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Es hora de preocuparte más por tu salud y los quehaceres del hogar. Es un buen momento para compras. Hoy evitarás grandes contratiempos y saldrás airosa. También resolverás desacuerdos con facilidad. Apela al sentido práctico de las cosas. No trates de aparentar alguien que no eres realmente. Tu pose del día: La silla. El hombre está sentado en una silla y la mujer encima, es ella la que lleva el movimiento levantándose y sentándose.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Los cambios son sin duda están en el aire hoy, posiblemente de una dramática variedad romántica. Prepárate para casi cualquier cosa o cualquier persona. Gracias a un poco de energía impredecible, un toque de locura. Pose del día: El ventilador. En este caso, el chico penetra a la mujer por detrás, controlando el movimiento y acariciando el clítoris con el pene mientras puede sujetar sus pechos con las manos.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

No permitas que el pasado afecte tu presente y arruine tu futuro. Habla claramente con tu pareja sobre lo que pasó. Resuelvan sus diferencias en el amor, con una combinación de lógica y sentimientos. Pose del día: El sacacorchos Haz que se pare frente a ti y toma la base de tu pene con tus dos manos e introdúcelo lentamente.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Encontrarás que es difícil de contener tu pasión, pero tu pareja podría no estar lista para el romance al mismo nivel. Se respetuoso, pero no reduzcas tu ardor. Tienes que mantener la llama encendida. Tu pose del día: La silla. El hombre está sentado en una silla y la mujer encima, es ella la que lleva el movimiento levantándose y sentándose.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

No eres lo que se dice del todo celoso, pero es posible que veas o escuches algo que te saque de tu lugar. Lo más probable es que sea algo perfectamente inocente, pero es posible que desees intensificar las demostraciones públicas de afecto. Pose del día: La pacífica. Acuéstate en tu espalda y deja que él se ponga de rodillas arriba de tu cabeza, con sus rodillas tocando tus hombros. Levanta las piernas y abraza su cadera.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Necesitas ir más despacio con tu pareja y dejar que el futuro se ocupe de ti mismo. Estás viviendo en el presente, por lo que es importante tomar cada momento como viene y seguir avanzando. Pose del día: De lado. Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Te vas a resistir a la última gran idea de su pareja, pero esto hará que se sientan más juguetones. No importa que camino sigan al final, los dos va a ganar. Pose del día: El ascensor. Dile que se arrodille frente a ti, que te cubra el pene con su boca y te rodee el glande con sus labios.