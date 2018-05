Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 13 de mayo

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Puede parecer que tu relación no está avanzando, sin embargo las mejoras son lentas pero constantes. Pose del día: El escalador. Saben que un hombre con fuertes abdominales va a ser un duro contendiente en la cama. La posición de El Escalador te permitirá exhibir tus músculos abdominales.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Si hay cosas que parecen fuera de control, déjalas de lado hoy y concéntrate en lo que sí puedes hacer. Pose del día: La nota X. Debes extender y abrir todo lo que puedas tus piernas para conseguir una penetración extra y mayor contacto con el clítoris. Si no notas nada, ten en cuenta que va a ser un gran ángulo para él.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Te gusta tener el control sobre ciertos asuntos, pero deja que hoy tu pareja se encargue y proponga. Tu pose del día: La flor de loto. Pónganse en la posición de flor de loto, y que su pareja también lo haga, peor encima de sus piernas, la penetración será muy placentera y espiritual.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

El día de hoy podrás comunicarte con tu pareja con facilidad. Pose del día: El sabueso. Tienes que ponerte a cuatro patas, pero esta vez tienes que apoyarte sobre tus antebrazos, arquear la espalda y subir el trasero para que tu pareja pueda acoplarse.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Durante el día avanza con tus cosas, reúnete en la noche con tu pareja. Tu pose del día: El molino de viento. El hombre y la mujer se sientan de lado en la cama, de forma que puedan mirarse. Entonces ella rodea con sus piernas el torso de él. Por último, él abraza con sus piernas su cintura.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Aprovecha para quedarte en casa con tu pareja, relájense y conéctense. Pose del día: La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Tal vez no estés en sintonía con tu pareja hoy, así que avanza con tus proyectos personales. Pose del día: El visitante. Los dos de pie enfrente el uno del otro, el hombre estimula con su sexo el de su compañera. Para que haya una perfecta penetración.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Hoy será un buen día para dejar de lado las preocupaciones, y hacer que su relación crezca y mejore. Pose del día: De lado. Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.

SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Ayuda a tu pareja hoy, así no te lo pida. Que sepa que puede contar contigo. Pose del día: El escalador. Saben que un hombre con fuertes abdominales va a ser un duro contendiente en la cama. La posición de El Escalador te permitirá exhibir tus músculos abdominales.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

El romance llegará a tu puerta, busca un lugar tranquilo para estar con tu pareja y déjate llevar. Tu pose del día: El bailarín. Ambos deben de estar de pie, levante una pierna de su pareja y penétrela suave, mientras ella o toma del cuello.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Habla con tu pareja hoy sobre ese tema pendiente, las palabras saldrán con más facilidad. Pose del día: El gancho. Acuéstate en la orilla de la cama e inclínate hacia atrás con las piernas colgando. Cuando él se arrodille entre tus piernas tendrá ‘full access’ a tu clítoris.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Revisen sus finanzas juntos. Hay buenas maneras de pasarla bien sin gastar en exceso. Pose del día: Con la pierna arriba Acuéstense de lado frente a frente, luego deslízate hacia abajo hasta que llegues a la altura de su pene. Esta posición es perfecta para darle placer a tu pareja sin cansar tu cuello y rodillas.