Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 15 de abril

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Hoy en día te sientes como un súper héroe listo para la acción. Pose del día: De lado. Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Tu pareja te mirará de forma tentadora. Pose del día: El perrito. La postura del perrito es un clásico para conseguir el orgasmo que funciona muy bien. No solo es muy placentero para ti



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

No busques competir con los ex de tu pareja. Pose del día: El cocinero. Debes de poner a tu pareja sobre un repostero o mueble similar. Luego separarle las piernas y penetrarla cuidadosamente.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Conseguir lo que quieres puede ser tan desconcertante como el no conseguir lo que quieres. Tu pose del día. La montaña mágica. Primero se construye una montaña de cojines en el suelo. La mujer se deja caer en este montón con el tronco hacia adelante. Ella se abraza a las almohadas, mientras él la abraza por detrás.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Deja que tu pareja tome el control de la relación por estos días. Pose del día: El ventilador. En este caso, el chico penetra a la mujer por detrás, controlando el movimiento y acariciando el clítoris con el pene mientras puede sujetar sus pechos con las manos.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Provoca a tu pareja con una cena privada y un momento íntimo en la noche. Pose del día: El perrito. La postura del perrito es un clásico para conseguir el orgasmo que funciona muy bien.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Que suerte encontrar a una persona con gran corazón. Tu pose del día: El bailarín. Ambos deben de estar de pie, levante una pierna de su pareja y penétrela suave, mientras ella o toma del cuello.

ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Si algo te llamó la atención no pierdas el tiempo y muéstralo a tu pareja. Pose del día: El ascensor. Dile que se arrodille frente a ti, que te cubra el pene con su boca y te rodee el glande con sus labios.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Sal y realiza actividad física para impresionar a tu pareja. Pose del día: De lado. Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

En lugar de preguntarse quién tiene la última palabra, cuestione el por qué lo tiene. La pose del día: La milhojas. El hombre está acostado boca arriba, la mujer se tumba sobre él con las piernas ligeramente abiertas. Entonces empieza a deslizarse sobre él con movimientos suaves de todo el cuerpo, adelante, atrás.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Es tentador pensar que el fin justifica los medios, sobre todo cuando tú y tu pareja han estado trabajando tan duro para lograr este objetivo. Pose del día: La pacífica. Acuéstate en tu espalda y deja que él se ponga de rodillas arriba de tu cabeza, con sus rodillas tocando tus hombros. Levanta las piernas y abraza su cadera.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Entrégate a tu lado sensual y busca que tu pareja siga tu camino. La pose del día: La milhojas. El hombre está acostado boca arriba, la mujer se tumba sobre él con las piernas ligeramente abiertas.