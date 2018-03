Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 15 de marzo

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

No dejes que tus palabras te guíen y dañen a tu pareja. Tu pose del día: El visitante. Los dos de pie enfrente el uno del otro, el hombre estimula con su sexo el de su compañera. Para que haya una perfecta penetración.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Hay momentos en el que tienes que ser serio, pero tu meta hoy es divertirte. Pose del día: La pacífica. Acuéstate en tu espalda y deja que él se ponga de rodillas arriba de tu cabeza, con sus rodillas tocando tus hombros. Levanta las piernas y abraza su cadera.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Todo te parece interesante, pero sientes que no consigues suficiente información. Tu pose del día: La flor de loto. Pónganse en la posición de flor de loto, y que su pareja también lo haga, peor encima de sus piernas, la penetración será muy placentera y espiritual.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Busca estar en forma y trata que tu pareja haga lo mismo. Pose del día: Vinyasa. Recuéstate en tu espalda con las piernas en forma de mariposa, bien abiertas y pegadas al piso. Deja que él te tome de la cadera y haga lo suyo.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Descubrirás nuevas maneras de sorprender a tu pareja y buscarás hacer un cambio. Pose del día: Con la pierna arriba. Acuéstense de lado frente a frente, luego deslízate hacia abajo hasta que llegues a la altura de su pene. Esta posición es perfecta para darle placer a tu pareja sin cansar tu cuello y rodillas.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Muestra entusiasmo en las cosas que haga tu pareja. La pose del día: La sirena. Por ejemplo, tienes que acostarte en una superficie alta como puede ser la mesa. Junta las piernas y levántalas para que queden perpendiculares al techo.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Sientes que tienes demasiadas cosas que hacer, pero trata de no estresarte. Pose del día: Viva la reina. Es una posición súper hot que además te permite tener el control del ángulo y la presión que deseas.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

No es necesario esperar a tu pareja para tomar el primer paso. Tu pose del día: El tobogán. La mujer está tumbada sobre su tripa relajadamente. Las piernas están ligeramente separadas. El hombre se sienta justo detrás de las nalgas de su pareja, con las piernas a ambos lados de la mujer.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Las respuestas que buscas están ahí, pero se encuentran escondidas. Tu pose del día: El gancho. Acuéstate en la orilla de la cama e inclínate hacia atrás con las piernas colgando. Cuando él se arrodille entre tus piernas tendrá ‘full access’ a tu clítoris.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Toda tu energía está enfocada en tu relación. Pose del día: El escalador. Saben que un hombre con fuertes abdominales va a ser un duro contendiente en la cama. La posición de El Escalador te permitirá exhibir tus músculos abdominales.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Tu sentimientos te permitirán explorar nuevas ideas. Tu pose del día: La montaña mágica. Primero se construye una montaña de cojines en el suelo. La mujer se deja caer en este montón con el tronco hacia adelante. Ella se abraza a las almohadas mientras él la abraza por detrás.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Nadie quiere enfrentar a los problemas económicos, pero no tienes otra opción. Tu pose del día: El perrito. Pon a tu pareja en cuatro y penétrala, mientras el tocas sus nalgas. Además de ser una posición muy estimulante también es práctica. Si es que ella desea puedes darles palmaditas en las nalgas.