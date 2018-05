Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 16 de mayo

A más de uno le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros para hoy miércoles 16 de mayo.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR) ​

Toda tu energía está enfocada en tu relación. Tu pose del día: El bailarín. Ambos deben de estar de pie, levante una pierna de su pareja y penétrela suave, mientras ella o toma del cuello.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Busca estar en forma y trata que tu pareja haga lo mismo. Tu pose del día: La silla. El hombre está sentado en una silla y la mujer encima, es ella la que lleva el movimiento levantándose y sentándose.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Hay momentos en el que tienes que ser serio, pero tu meta hoy es divertirte. Pose del día: El ventilador. En este caso, el chico penetra a la mujer por detrás, controlando el movimiento y acariciando el clítoris con el pene mientras puede sujetar sus pechos con las manos.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Sientes que tienes demasiadas cosas que hacer, pero trata de no estresarte. Pose del día: El trono del rey. Aquí dejarás que ella tome el control. Siéntate en el borde de la cama o en una silla y pídele que se suba encima, de espaldas a ti.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Descubrirás nuevas maneras de sorprender a tu pareja y buscarás hacer un cambio. Pose del día: Con la pierna arriba. Acuéstense de lado frente a frente, luego deslízate hacia abajo hasta que llegues a la altura de su pene. Esta posición es perfecta para darle placer a tu pareja sin cansar tu cuello y rodillas.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Las respuestas que buscas están ahí, pero se encuentran escondidas. Pose del día: El sabueso. Tienes que ponerte a cuatro patas, pero esta vez tienes que apoyarte sobre tus antebrazos, arquear la espalda y subir el trasero para que tu pareja pueda acoplarse.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Muestra entusiasmo en las cosas que haga tu pareja. Pose del día: La 69. Lo bueno de esta postura es que te permite controlar la intensidad de la estimulación oral de su clítoris. Si se pone arriba, lo tendrá mucho más fácil hacer magia en la zona del perineo.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

No es necesario esperar a tu pareja para tomar el primer paso. Tu pose del día: El gancho. Acuéstate en la orilla de la cama e inclínate hacia atrás con las piernas colgando. Cuando él se arrodille entre tus piernas tendrá ‘full access’ a tu clítoris.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Tu sentimientos te permitirán explorar nuevas ideas. Pose del día: El sacacorchos. Haz que se pare frente a ti y toma la base de tu pene con tus dos manos e introdúcelo lentamente a tu boca.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

No dejes que tus palabras te guíen y dañen a tu pareja. Pose del día: La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Todo te parece interesante, pero sientes que no consigues suficiente información. Pose del día: El perrito. La postura del perrito es un clásico para conseguir el orgasmo que funciona muy bien. No solo es muy placentero para ti sino también lo será para tu chico.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Nadie quiere enfrentar a los problemas económicos, pero no tienes otra opción. Pose del día: El ascensor. Dile que se arrodille frente a ti, que te cubra el pene con su boca y te rodee el glande con sus labios. El movimiento de su boca a lo largo del pene resultará muy excitante.