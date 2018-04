Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 17 de abril

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.

ARIES (20 MAR- 19 ABR)

Conseguir lo que quieres puede ser tan desconcertante como el no conseguir lo que quieres. Pose del día: La silla. El hombre está sentado en una silla y la mujer encima, es ella la que lleva el movimiento levantándose y sentándose.



TAURO (20 ABR- 20 MAY)

Has logrado mucho en los últimos meses por lo que ve a celebrar con tu pareja. Pose del día: La silla. El hombre está sentado en una silla y la mujer encima, es ella la que lleva el movimiento levantándose y sentándose.

GÉMINIS (21 MAY- 21 JUN)

Deja la vida nocturna para otro momento. Pose del día: La pacífica. Acuéstate en tu espalda y deja que él se ponga de rodillas arriba de tu cabeza, con sus rodillas tocando tus hombros. Levanta las piernas y abraza su cadera.



CÁNCER (22 JUN- 21 JUL)

En los momento íntimos, una buena conversación puede significar bastante para su pareja. Pose del día: La silla. El hombre está sentado en una silla y la mujer encima, es ella la que lleva el movimiento levantándose y sentándose.

LEO (22 JUL- 22 AGO)

No busques competir con los ex de tu pareja. Pose del día: El ascensor. Dile que se arrodille frente a ti, que te cubra el pene con su boca y te rodee el glande con sus labios.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Hoy disfrutará de un gran momento en familia. Cuide que su pareja no se ponga celosa por eso. Pose del día: De lado. Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.

LIBRA (23 SET- 22 OCT)

En sus sueños, usted puede hacer lo que quiere. Trate de incorporar esa libertad en su vida. Pose del día: La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



ESCORPIO (23 OCT- 22 NOV)

Su pareja es muy afortunada de tenerte como pareja. Pose del día: La milhojas. El hombre está acostado boca arriba, la mujer se tumba sobre él con las piernas ligeramente abiertas.

SAGITARIO (23 NOV- 22 DIC)

Usted ha hecho algunas promesas a su pareja, y ahora es el momento de seguir adelante. Pose del día: El ventilador. En este caso, el chico penetra a la mujer por detrás, controlando el movimiento y acariciando el clítoris con el pene mientras puede sujetar sus pechos con las manos.



CAPRICORNIO (23 DIC- 21 ENE)

Usted puede tratar con él o puede ignorarlo. Pose del día: El sacacorchos. Haz que se pare frente a ti y toma la base de tu pene con tus dos manos e introdúcelo lentamente.

ACUARIO (22 ENE- 17 FEB)

Deja de concentrarte en lo negativo y ve siempre lo positivo. Pose del día: De lado. Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.



PISCIS (18 FEB- 19 MAR)

Actualiza tu pasaporte y planea un viaje al extranjero con tu pareja. Pose del día: El ascensor. Dile que se arrodille frente a ti, que te cubra el pene con su boca y te rodee el glande con sus labios.

