Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 17 de febrero

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Concéntrate en el aspecto doméstico para ordenar un poco tu casa. Pose del día: La pierna arriba. Túmbate boca arriba y levanta una pierna. Deja que tu chico se siente entre medias de tus dos piernas colocando la que está levantada sobre su hombro.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

¿Es su pareja la tacaña o acaso usted quiere ahorrar todo lo que pueda? Pose del día: La pacífica. Acuéstate en tu espalda y deja que él se ponga de rodillas arriba de tu cabeza, con sus rodillas tocando tus hombros. Levanta las piernas y abraza su cadera.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Tus ideas acaparan la relación, por lo que deberías darle más atención a tu pareja. Pose del día: La esfinge. Túmbate apoyando tu estómago boca abajo mientras sostienes tu peso con los antebrazos. En cuanto a las piernas, una debe estar estirada hacia detrás y la otra doblada hacia un lado.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Mantén a tu pareja estable en medio de la confusión emocional. Pose del día: Perro mirando hacia abajo. Abre tus piernas lo más que puedas para dejar que él te pueda penetrar mucho más profundo. Puedes doblar tus rodillas o mantenerlas firmes, depende de tu flexibilidad.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

La precisión es importante para usted en este momento. Pose del día: La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Hable con cuidado sobre las actividades que va a realizar con su pareja. Pose del día: El ventilador. En este caso, el chico penetra a la mujer por detrás, controlando el movimiento y acariciando el clítoris con el pene mientras puede sujetar sus pechos con las manos.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

No se puede probar algo que se siente, sólo hay que obtenerlo. Tu pose del día: El bailarín. Ambos deben de estar de pie, levante una pierna de su pareja y penétrela suave, mientras ella o toma del cuello.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Actualiza tu pasaporte y planea un viaje al extranjero con tu pareja. Pose del día: El ascensor. Dile que se arrodille frente a ti, que te cubra el pene con su boca y te rodee el glande con sus labios. El movimiento de su boca a lo largo del pene resultará muy excitante.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Usted ha hecho algunas promesas a su pareja, y ahora es el momento de seguir adelante. Pose del día: El perrito. La postura del perrito es un clásico para conseguir el orgasmo que funciona muy bien. No solo es muy placentero para ti sino también lo será para tu chico.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

A veces no se puede tomar una decisión hasta que tenga toda la información. La pose del día: La V erótica. La mujer se sienta al borde de una mesa. Él se pone delante de ella con las piernas ligeramente dobladas, y le da un impulso cogiéndola por el glúteo.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Estás a tiempo de tener una relación interesante. Pose del día: Vinyasa. Recuéstate en tu espalda con las piernas en forma de mariposa, bien abiertas y pegadas al piso. Deja que él te tome de la cadera y haga lo suyo.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Eres bastante fabuloso, y lo sabes. Tu pose del día: Las tijeras. La mujer se tumba boca arriba en una mesa y coloca su pelvis en el borde. A continuación estira las piernas hacia arriba. El hombre se coloca frente a ella y coge sus piernas de los tobillos.