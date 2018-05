Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 17 de mayo

A más de uno le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros para hoy miércoles 16 de mayo.

ARIES (20 MAR- 19 ABR)

A veces lo que le pasa a tu pareja no tiene nada que ver con lo que sientas. Pose del día: Al punto G. Pídele que se arrodille y tú comienza por acostarte boca arriba y levantar las piernas hasta descansar tus tobillos sobre sus hombros. Ojo con los movimientos, pídele a tu pareja que se mueva de lado a lado y de arriba hacia abajo con la ayuda de sus rodillas para un mejor contacto con la pared vaginal.



TAURO (20 ABR- 20 MAY)

Estás esperando tranquilidad, pero su amor no se da cuenta de que es lo que necesita en estos momentos. Pose del día: La carretilla. Pídele a tu pareja que te tome de los tobillos y te levante (si mantenerte estirada es mucho para él, ayúdale doblando tus rodillas y pegando tus muslos a los de él).

GÉMINIS (21 MAY- 21 JUN)

Debes pensar si en verdad estás atendiendo a tu pareja. Pose del día: El proyectil. Comiencen sentados sobre la orilla de la cama, tú dándole la espalda y una vez que estén listos, pídele que se levante. No es una posición fácil, pues requiere mucha fuerza suya en las piernas y tuya en los brazos, sobre todo para lanzarte hacia adelante al final, pero te aseguramos que todo ese esfuerzo valdrá la pena.



CÁNCER (22 JUN- 21 JUL)

Organízate para que no tengas problemas con tu pareja. Pose del día: La amazona. Tú te pones encima y comienzas a moverte. Puedes estar sentada o mantener las dos piernas en el mismo lado. La postura procura un placer intenso entre ambos ya que se facilita la penetración casi total. Además es posible practicarla a la inversa, es decir, no tienes por qué mirar a tu pareja, puedes ponerte de espaldas a él.

LEO (22 JUL- 22 AGO)

Las luchas de poder no tienen lugar en un floreciente romance. Pose del día: La silla mixta. Él debe estar sentado en una silla o en el borde de la cama, y tú debes sentarte sobre él, de frente o de espaldas. La penetración será más intensa si doblas las piernas en un ángulo recto, y debes estar lo suficientemente cerca de él como para poder controlar los ritmos.



VIRGO (23 AGO- 22 SET)

Sea agradecido con la atención que le brinda su pareja. Pose del día: La cucharita. Ambos deben estar de costado, el hombre detrás de la mujer, colocada en posición fetal. Él te rodeará con sus brazos, y tú te sentirás totalmente arropada. El grado de penetración dependerá del ángulo formado entre el glúteo y tu rodilla. Para maximizar el placer debes mantener las piernas muy juntas, lo que estimula el clítoris y el punto G.

LIBRA (23 SET- 22 OCT)

Todos los días no son perfectos, pero si estás al lado de tu pareja sentirás menos el peso de los problemas. Pose del día: La torre. Esta posición es muy cómoda para los hombres. Él debe estar acostado boca arriba y tú debes ponerte de rodillas e inclinarte hacia delante, dándole la espalda. Apoya tus manos en el suelo para moverte con suavidad.



ESCORPIO (23 OCT- 22 NOV)

Atiende a tu pareja con el amor y la atención que merece. Pose del día: El maquinista. La mujer debe colocarse al lado derecho del varón mientras éste se arrodilla y ‘monta’ una de las piernas.

SAGITARIO (23 NOV- 22 DIC)

Deja el glamour y la emoción de la vida nocturna para otro momento. Pose del día: Bailarín de ballet. Ambos de pie y frente a frente. La mujer envuelve con una de sus piernas la cintura de su hombre, mientras éste le apoya.



CAPRICORNIO (23 DIC- 21 ENE)

Mantener sus preocupaciones reprimidas lo desgastarán emocionalmente. Pose del día: El factor X. El hombre ingresa desde la posición del misionero, luego desliza el pecho y las piernas para que las pelvis coincidan, pero las extremidades forman una “X”. En esta posición, sentirán cada movimiento de sus cuerpos a la perfección.

ACUARIO (22 ENE- 17 FEB)

Ahora es un buen momento para podar todo lo que no es esencial de su vida. Pose del día: La montaña mágica. Se sientan frente a frente, con las piernas doblas y apoyados en sus manos. La conexión en la mirada hará que el momento sea más pasional.



PISCIS (18 FEB- 19 MAR)

Si no sabe como manejar la situación con su pareja, pida un consejo a su pareja. Pose del día: La caracola. La mujer se recuesta con las piernas levantadas, y cubre con los tobillos cruzados la cabeza de su pareja. El hombre ingresa desde la postura del misionero, además de tener las manos libres para estimular el clítoris.

