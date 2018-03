Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 20 de marzo

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Algo de estimulación intelectual es bueno para su relación. Pose del día: El ascensor. Dile que se arrodille frente a ti haciendo sexo oral. Empieza con movimientos suaves y lentos y termina con movimientos rápidos mientras acaricias su pecho y piernas.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Tienes que ser un poco más compasivo con tu pareja, o de lo contrario tendrás problemas. Pose del día: El escandinavo. La mujer da la espalda a su compañero y se arrodilla. El hombre la sujeta por las nalgas, modulando la amplitud del vaivén.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Algunos de los nuevos desarrollos en el escenario social te están haciendo sentir incómodo. Pose del día: El barco de vela. En la posición del barco de vela, él hombre se arrodilla al borde de la cama. La mujer que se encuentra tumbada de espaldas. Él eleva ligeramente las piernas de ella manteniéndola por los tobillos.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Estar en el hogar no quiere decir que debas cerrarte al mundo. Pose del día: Vuelta a casa. Se coloca una almohada en la parte inferior de la espalda de la mujer así podrá efectuar movimientos ondulatorios con la pelvis.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Lo bueno de estar con una pareja es que tiene la facilidad de relacionarse rápidamente con alguien. Pose del día: La silla. El hombre está sentado en una silla y la mujer encima, es ella la que lleva el movimiento levantándose y sentándose.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

No te sorprenda que algunas personas cuestionen tu relación. Pose del día: El visitante. Los dos de pie enfrente el uno del otro, el hombre estimula con su sexo el de su compañera. Para que haya una perfecta penetración.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Averiguar lo que quieres no es una tarea fácil hoy en día. Pose del día: La araña. Siéntese en ambos en la cama mirándose uno frente al otro, con las piernas abiertas. Júntense y gocen de lo lindo.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

¿Es posible ser demasiado bueno? Bueno, usted y su pareja están a punto de averiguarlo. Pose del día: El puente de madera. Se tumbará de espaldas e irá adoptando poco a poco la postura de la imagen. Su pareja deberá sentarse con mucho cuidado y delicadeza.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Usted es capaz de ver las cosas desde el punto de vista de su pareja. Pose del día: La carretilla. La mujer con la parte superior del cuerpo y los codos apoyados en la cama, el hombre le sujeta las piernas abiertas por los muslos para penetrarla.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Dile a tu pareja que no se preocupe si no sabe como mezclarse con su grupo de amigos. Pose del día: De lado. Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Tú y tu pareja están llenos de energía sensual. Aprovecha el momento. Pose del día: El pájaro prisionero. Permite una buena estimulación del punto G. El hombre debe presionar las rodillas de su pareja, una contra otra.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Decir solamente la verdad y nada más que la verdad es una mentira piadosa. Pose del día: La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.