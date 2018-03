Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 22 de febrero

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Uno de ustedes, o tal vez los dos, están sosteniendo algo que puede generar resentimientos. Conversen cláramente sobre qué cosas les incomodan. Pose del día: La pacífica. Acuéstate en tu espalda y deja que él se ponga de rodillas arriba de tu cabeza, con sus rodillas tocando tus hombros. Levanta las piernas y abraza su cadera.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Tú y tu pareja tendrán una pelea, pero esta servirá para acercarte más a ella en diferentes aspectos. Pose del día: El escalador. Saben que un hombre con fuertes abdominales va a ser un duro contendiente en la cama. La posición de El Escalador te permitirá exhibir tus músculos abdominales.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Tomar distancia te dará un plus, ya que tu pareja empezará a extrañarte. Trata de jugar con esto para tu beneficio, pero no abuses. Pose del día: Con la pierna arriba. Acuéstense de lado frente a frente, luego deslízate hacia abajo hasta que llegues a la altura de su pene.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Intenta algo con tu pareja. Llevar las cosas tranquilas y estables no quiere decir que deben ser aburridas. Pose del día: El cocinero. Debes de poner a tu pareja sobre un repostero o mueble similar. Luego separarle las piernas y penetrarla cuidadosamente.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Trata de oír a tu corazón y actuar de acuerdo a lo que sientes. De lo contrario tu relación será plana y aburrida. Pose del día: El ascensor. Dile que se arrodille frente a ti, que te cubra el pene con su boca y te rodee el glande con sus labios.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Tu nueva manera de ser te convertirá en alguien muy dulce, pero la cariñosa es tu pareja, así que no trates de imitarla. Pose del día: La nota X. Debes extender y abrir todo lo que puedas tus piernas para conseguir una penetración extra y mayor contacto con el clítoris. Si no notas nada, ten en cuenta que va a ser un gran ángulo para él.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Tú demandarás que tu pareja te trate con mucho respeto, pero las estrellas te dirán que hagas lo mismo. Pose del día: Viva la reina. Es una posición súper hot que además te permite tener el control del ángulo y la presión que deseas. También te permite tener algo de estimulación anal.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Alguna vez tú eres el que necesita algo para animarse. A veces es tu pareja. Lo importante es que esto te permite acercar más a ella. Pose del día: La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

La economía es un aspecto muy delicado cuando se trata de una pareja, pero puedes resolverlo sin problemas y sabes comprenderla. Pose del día: El sacacorchos. Haz que se pare frente a ti y toma la base de tu pene con tus dos manos e introdúcelo lentamente a tu boca.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Un montón de ideas sueltas pueden terminar en un disfrute gigante. Recuerda que los pasos pequeños pueden ser la llave al éxito en el amor. Pose del día: Vinyasa. Recuéstate en tu espalda con las piernas en forma de mariposa, bien abiertas y pegadas al piso. Deja que él te tome de la cadera y haga lo suyo.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Acciones puede decir más cosas que las palabras, en especial con cosas que podrían ayudar a reforzar tu relación. Pose del día: De lado. Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Tu pareja se mostrará feliz por el plan que está realizando, pero tú verás algunos problemas. Trata de ser sincero sin llegar a ofenderla. Tu pose del día: El bailarín. Ambos deben de estar de pie, levante una pierna de su pareja y penétrela suave, mientras ella o toma del cuello.