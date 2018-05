Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 22 de mayo

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo . Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo , no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Deja que tu pareja se enorgullezca de tu buen trabajo. Pose del día: El ventilador. En este caso, el chico penetra a la mujer por detrás, controlando el movimiento y acariciando el clítoris con el pene mientras puede sujetar sus pechos con las manos.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Si no puedes ver a tu pareja, una llamada telefónica ayudará a llenar el vacío. Pose del día: En el sofá. Haz que tu chico se acueste boca abajo en el sillón, con la espalda y la cabeza en el asiento. Arrodíllate arriba de su cara e inclínate para poder hacer un 69 más emocionante.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Puedes ocuparte en tu trabajo para distraerte de tu problema, pero al final deberás decir lo que sientes. Pose del día: El perrito. La postura del perrito es un clásico para conseguir el orgasmo que funciona muy bien. No solo es muy placentero para ti sino también lo será para tu chico.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

No dejes que la presión de tu trabajo te abrume, y no descuides a tu pareja. Pose del día: El molino de viento. El hombre y la mujer se sientan de lado en la cama, de forma que puedan mirarse. Entonces ella rodea con sus piernas el torso de él. Por último, él abraza con sus piernas su cintura.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Comparte lo que realmente sientes con tu pareja, sabrá apreciarlo y guardar el secreto. Tu pose del día: El bailarín. Ambos deben de estar de pie, levante una pierna de su pareja y penétrela suave, mientras ella o toma del cuello.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Hoy será el centro de atención, no seas tímida. Pose del día: La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Si tienes ganas de divertirte y flirtear con tu pareja, hazlo. Pose del día: 69 - Misionero. Doble pose, doble placer. Son muy sencillas, la primera estimula sus genitales, y la otra hará que tengan un coito muy placentero para ambos.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Tú y tu pareja pueden aprender mucho del otro. Pose del día: El sacacorchos. Haz que se pare frente a ti y toma la base de tu pene con tus dos manos e introdúcelo lentamente a tu boca.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Utiliza tu nueva energía para emprender proyectos que habías dejado de lado. Tu pose del día: El trono del rey. Aquí dejarás que ella tome el control. Siéntate en el borde de la cama o en una silla y pídele que se suba encima, de espaldas a ti.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

El resultado del problema que enfrentas depende de ti, aunque puedes apoyarte en tu pareja. Pose del día: La sumisión. La mujer se apoya sobre sus brazos, apoyada sobre el vientre con una pierna plegada. El hombre, sobre ella, se apoya sobre sus brazos en tensión penetrándola en un vaivén.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Afina los detalles de los planes que tienes para con tu pareja. Pose del día: Con la pierna arriba. Acuéstense de lado frente a frente, luego deslízate hacia abajo hasta que llegues a la altura de su pene. Esta posición es perfecta para darle placer a tu pareja sin cansar tu cuello y rodillas.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Ten cuidado con tus finanzas personales y con el dinero que compartes con tu pareja. Tu pose del día: El gancho. Acuéstate en la orilla de la cama e inclínate hacia atrás con las piernas colgando. Cuando él se arrodille entre tus piernas tendrá ‘full access’ a tu clítoris.