Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 25 de febrero

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Cuiden sus finanzas, no gasten mucho en salir a cenar y cocinen juntos. Pose del día: Vinyasa. Recuéstate en tu espalda con las piernas en forma de mariposa, bien abiertas y pegadas al piso. Deja que él te tome de la cadera y haga lo suyo.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Tus habilidades de persuasión te ayudarán hoy para convencer a tu pareja. Pose del día: En el sofá. Haz que tu chico se acueste boca abajo en el sillón, con la espalda y la cabeza en el asiento. Arrodíllate arriba de su cara e inclínate para poder hacer un 69 más emocionante.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Una antigua amistad te necesita ahora. Apóyala, tu pareja te entenderá. Pose del día: Viva la reina. Es una posición súper hot que además te permite tener el control del ángulo y la presión que deseas. También te permite tener algo de estimulación anal.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Hoy querrás cuestionar muchas cosas, pero no pongas en duda a tu apreja. Pose del día: Con la pierna arriba. Acuéstense de lado frente a frente, luego deslízate hacia abajo hasta que llegues a la altura de su pene. Esta posición es perfecta para darle placer a tu pareja sin cansar tu cuello y rodillas.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Hoy te puedes sentirte ofendida por algo que no era grave, dale a tu pareja el beneficio de la duda. Pose del día: Perro mirando hacia abajo*. Abre tus piernas lo más que puedas para dejar que él te pueda penetrar mucho más profundo. Puedes doblar tus rodillas o mantenerlas firmes, depende de tu flexibilidad.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

El romance vendrá a ti hoy de varias maneras, y tu pareja te llenará de detalles. Pose del día: El ascensor. Dile que se arrodille frente a ti, que te cubra el pene con su boca y te rodee el glande con sus labios.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Una cena sencilla con tu pareja te ayudará a relajarte y pasarla bien. Pose del día: El puente. Acuéstate en tu espalda y levanta tus caderas con las piernas abiertas.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Tal vez te sientas muy sentimental o insensible hoy, que eso no se convierta en una pelea. Tu pose del día: La silla. El hombre está sentado en una silla y la mujer encima, es ella la que lleva el movimiento levantándose y sentándose.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Es tiempo de granes cambios, las cosas que querías finalmente se realizarán. Pose del día: La pacífica. Acuéstate en tu espalda y deja que él se ponga de rodillas arriba de tu cabeza con sus rodillas tocando tus hombros. Levanta las piernas y abraza su cadera.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Escríbe en una carta todo lo que te gusta de tu pareja y entrégasela. Pose del día: Doggy oral. Es una posición que la emocionará.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Si no puedes llegar a un acuerdo con tu pareja ahora, déjalo para más adelante. Pose del día: Tormenta de amor. Deja que él se hinque y después se recueste un poco, deteniendo su cuerpo con sus brazos. Ponte encima de él con tus piernas en la cama.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Tu pareja te puede ayudar a hacer algo de ejercicio, como una caminata nocturna juntos. Pose del día: De lado. Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.