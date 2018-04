Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 26 de abril

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Admitan que han llevado mal sus finanzas, y comiencen a corregir sus hábitos de consumo. Salgan a pasear, divertirse, recordar las primeras veces que se vieron y se sonrieron mutuamente. La pose del día: Primero deben encontrar un asiento, pero eso no es difícil, porque puede servir desde el baño, hasta cualquier silla donde queráis hacerlo. Él se sienta, y tú encima, lo demás es obvio.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Vendrá una conversación difícil pero necesaria. Recibirás críticas positivas y quejas infundadas. No caigas en provocaciones. Verás que tus deseos se convierten en realidad, gracias a tu buena estrella. Esa persona está por llegar. La pose del día: Debes de poner a tu pareja sobre un repostero o mueble similar. Luego separarle las piernas y penetrarla cuidadosamente. Procurara que el ambiente donde desarrolle el coito sea saludable e higiénico.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Sentirás que te equivocaste más de la cuenta en esa situación compleja de tu trabajo o vida sentimental. No te culpes demasiado. Puedes verte involucrado en un problema sentimental que no buscaste. Actúa con buen criterio. La pose del día: Aunque no permite un contacto visual, ésta posición no las hará dudar. Es una postura que permite el máximo contacto, y no exige demasiado esfuerzo, puesto que ambos están tumbados.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Tienes la cualidad de mostrarte como una persona honesta, emotiva y carismática. Úsalas para bien. Período favorable para tus intereses amorosos. No te incomodes ante pequeños cambios. La pose del día: La mujer se debe de poner en cuatro, mientras que el hombre la penetra por atrás. Él puede tomarlas por la cintura, o los hombres. Como consejo personal, sería bueno que masajees sus senos.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Si recibes críticas el día de hoy, no te las tomes a pecho. No es nada personal, solo evalúan tu trabajo. Debes ser sincero y transparente con el ser amado. Evita las peleas, conversa y aclara esas dudas. La pose del día: Penetrándola por detrás, la penetración será mucho más profunda de lo que suele serlo y, además, también le estimularás el cuello uterino.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Avanza en esas tareas menudas pero necesarias que dejaste para después. Hoy es el momento. Momento para disfrutar en tu relación. Sería recomendable compartir mucho más con la familia de tu pareja después de bastante tiempo. La pose del día: Ella arriba, pero de una forma invertida. Es decir, en vez de mirar a la pareja de frente, se hace de espaldas. Esto excita muchísimo más a los hombres.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Hoy será un gran día para iniciar proyectos nuevos, y cosechar el fruto de tu duro trabajo. Disfruta. No dejes que ese problema económico nuble los buenos momentos que puedes tener hoy descansando en casa junto a tu pareja. La pose del día: Él está tumbado boca arriba, y luego tú tomas una postura, como si fueras una rana. No es tan complicada como parece, sólo hay que acomodarse para que no hay dolores musculares.

ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Vives por la atención de los demás. Saca provecho de ello, y conéctate con las personas. Te esperan sorpresas agradables este día. Prepárate para dar un cambio sentimental. La pose del día: Ponte de pie uno enfrente del otro. Dile que levante una de sus piernas y que la envuelva alrededor de tu trasero.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Podrás fortalecer tu posición social, pero evita comportarte de manera agresiva o maltratando a otros. Ya no estás para dudar, ponte metas junto a tu pareja y decídete a realizarlas. La pose del día: Tumbarse boca arriba en el borde de la cama. Ahora dile que apoye sus piernas contra tu pecho, como si fuera a hacer un ejercicio de bicicleta.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Será necesario que tomes una decisión: quedarte en la comodidad de tu círculo social, o buscar nuevos horizontes. No trates de controlar lo que hace tu pareja. Es tiempo de darle más espacio y confianza. La pose del día: Él está al borde de la cama, de rodillas, y tú estás sentada. Él te estrecha en tus brazos, mientras te penetra, y tú tienes que poner las manos sobre la cama pues debes ser el punto de apoyo.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Las mejores ideas tienen partes en las que hay que realizar trabajo pesado y monótono. No te desanimes. Tiempo para salir y buscar alguna aventura, de esas que pueden hacerte olvidar los problemas del pasado reciente. La pose del día: Tienes que estar sentado en el borde de una cama o de una silla. El movimiento es limitado, pero la penetración muy profunda.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Evita hacer planes muy complicados o que requieran cosas que están fuera de tu control. Disfruta de estas horas y no dejes que los demás te digan como llevar tu relación. La pose del día: La mujer debe permanecer recostada sobre su lado derecho y levantar la pierna izquierda para ponerla al costado derecho del caballero. Esta posición ayuda a que la penetración sea más profunda