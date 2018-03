Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 26 de febrero

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Debes ser persistente para lograr salir airoso. Luego relájate con tu pareja. Tu pose del día: 69 - Misionero. Doble pose, doble placer. Son muy sencillas, la primera estimula sus genitales, y la otra hará que tengan un coito muy placentero para ambos.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Tienes buenas ideas, que tu pareja y amigos seguirán y apoyarán. Tu pose del día: El bailarín. Ambos deben de estar de pie, levante una pierna de su pareja y penétrela suave, mientras ella o toma del cuello.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

No lleves los problemas del trabajo a tu hogar. Tu pose del día: El trono del rey. Aquí dejarás que ella tome el control. Siéntate en el borde de la cama o en una silla y pídele que se suba encima, de espaldas a ti.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Escríbele a tu pareja sobre lo que quieres hacer hoy llegando a casa. Tu pose del día: La niñera. Apoya su cabeza sobre una almohada en posición horizontal y ponte de rodillas sobre sus hombros. Introduce el pene en su boca e imita suavemente el movimiento del coito.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Cuida tus gastos hoy día, en lugar de salir puedes preparar un café en casa. Tu pose del día: La cascada. Túmbate con la cabeza y los hombros en el suelo, mantén los pies sobre la cama y dile a ella que se suba encima.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Estimula a tu pareja con nuevos retos intelectuales, que puedan disfrutar juntos. Tu pose del día: El bailarín. Ambos deben de estar de pie, levante una pierna de su pareja y penétrela suave, mientras ella o toma del cuello.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Tienes muchos planes para el futuro, pero también debes valorar el presente. Tu pose del día: La 69 mejorada: Si se pone arriba, lo tendrá mucho más fácil para hacer magia con su mano en la zona del perineo; una zona muy sensible por debajo de los testículos.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Mantente ocupada hoy, y las respuestas que estas buscando llegarán más adelante. La pose del día: La sirena. Por ejemplo, tienes que acostarte en una superficie alta como puede ser la mesa. Junta las piernas y levántalas para que queden perpendiculares al techo.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Estos días tendrás mucho trabajo, separa algo de tiempo para tu pareja. Tu pose del día: La 'x'. Tienen que estar frente a frente con las piernas abiertas. Levanta tu pierna derecha sobre la izquierda de ella y su derecha por encima de tu izquierda. Con las piernas cruzadas formando una equis.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Convence a tu pareja de que intente hacer algo que nunca hace, pero que a ti te gusta. Tu pose del día: La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Relájate y trata de estar de buen humor. Deja los asuntos serios para después. Tu pose del día: El tenedor. Dile que se acueste boca arriba y que levante su pierna derecha. Coloca a continuación tus piernas entre las suyas de manera que formen un ángulo de 90 grados con su cuerpo.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Si hoy tienes muchas ocupaciones y no puedes ver a tu pareja, debes compensarlo luego. Tu pose del día: La sumisión. La mujer se apoya sobre sus brazos, apoyada sobre el vientre con una pierna plegada. El hombre, sobre ella, se apoya sobre sus brazos en tensión penetrándola en un vaivén.