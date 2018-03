Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 26 de marzo

A más de uno le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros para hoy lunes 26 de 2018.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR) ​

En lugar de preguntarse quién tiene la última palabra, cuestione el por qué lo tiene. Pose del día: El perrito. La postura del perrito es un clásico para conseguir el orgasmo que funciona muy bien. No solo es muy placentero para ti sino también lo será para tu chico.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Tu pareja tiene una sorpresa especial, pero es tan nervioso que él o ella no puede hablar de ello todavía. Pose del día: La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Hable con cuidado sobre las actividades que va a realizar con su pareja. Pose del día: De lado. Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Nadie esperaba que hicieras clic con esa persona. Pose del día: La pacífica. Acuéstate en tu espalda y deja que él se ponga de rodillas arriba de tu cabeza, con sus rodillas tocando tus hombros. Levanta las piernas y abraza su cadera.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Defender a tu pareja no quiere decir que tienes que recibir todos los golpes. Pose del día: El ventilador. En este caso, el chico penetra a la mujer por detrás, controlando el movimiento y acariciando el clítoris con el pene mientras puede sujetar sus pechos con las manos.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Aprender a dar amor sin esperar una recompensa a cambio. Pose del día: El sabueso. Parece una variación de la postura del perrito, pero si lo pruebas podrás comprobar que si arqueas la espalda notarás una diferencia sustancial.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Tus habilidades no te hacen justicia. La pose del día: La milhojas. El hombre está acostado boca arriba, la mujer se tumba sobre él con las piernas ligeramente abiertas.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Algunas personas sentirán envidia por la maravillosa relación que tienes. Pose del día: La nota X. Debes extender y abrir todo lo que puedas tus piernas para conseguir una penetración extra y mayor contacto con el clítoris.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Es bueno ser realista sobre las expectativas que hay en tu relación. Pose del día: Vinyasa. Recuéstate en tu espalda con las piernas en forma de mariposa, bien abiertas y pegadas al piso. Deja que él te tome de la cadera y haga lo suyo.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Quizá tu pareja ha sido algo distante porque no entiende lo que está pasando. Pose del día: La nota X. Debes extender y abrir todo lo que puedas tus piernas para conseguir una penetración extra y mayor contacto con el clítoris.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

La precisión es importante para usted en este momento. Tu pose del día: El bailarín. Ambos deben de estar de pie, levante una pierna de su pareja y penétrela suave, mientras ella o toma del cuello.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Es tentador pensar que el fin justifica los medios, sobre todo cuando tú y tu pareja han estado trabajando tan duro para lograr este objetivo. Tu pose del día: La montaña mágica. Primero se construye una montaña de cojines en el suelo. La mujer se deja caer en este montón con el tronco hacia adelante. Ella se abraza a las almohadas, mientras él la abraza por detrás.