Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 28 de febrero

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer…



Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Tu encanto te ayudará a lograr tu objetivo esta noche. Pose del día: Vinyasa. Recuéstate en tu espalda con las piernas en forma de mariposa, bien abiertas y pegadas al piso. Deja que él te tome de la cadera y haga lo suyo.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

No dejes que tus palabras te guíen y dañen a tu pareja. Pose del día: El sacacorchos. Haz que se pare frente a ti y toma la base de tu pene con tus dos manos e introdúcelo lentamente a tu boca.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Encuentra una actividad que pueda estimular tu vida sentimental. Tu pose del día. El bailarín. Ambos deben de estar de pie, levante una pierna de su pareja y penétrela suave, mientras ella o toma del cuello.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Tener una relación estrecha está bien, pero dejar un poco de espacio también es bueno. Pose del día: El cocinero. Debes de poner a tu pareja sobre un repostero o mueble similar. Luego separarle las piernas y penetrarla cuidadosamente.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Busca estar en forma y trata que tu pareja haga lo mismo. Pose del día: La pacífica. Acuéstate en tu espalda y deja que él se ponga de rodillas arriba de tu cabeza, con sus rodillas tocando tus hombros. Levanta las piernas y abraza su cadera.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Deja que tu pareja decida algunas cosas de tu relación. Pose del día: El ascensor. Dile que se arrodille frente a ti, que te cubra el pene con su boca y te rodee el glande con sus labios.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Si sientes que tienes muchas cosas encima, deja que tu pareja te ayude. Pose del día: La nota X. Debes extender y abrir todo lo que puedas tus piernas para conseguir una penetración extra y mayor contacto con el clítoris. Si no notas nada, ten en cuenta que va a ser un gran ángulo para él.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Tu estado de ánimo cambia constantemente, así que trata de concentrarte. Pose del día: La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Si te buscan para pedirte consejos tienes que explicar que el éxito de uno no necesariamente funciona para todos. Pose del día: De lado. Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Tu trabajo duro tiene su recompensa y es hora de divertirse un poco. Pose del día: Con la pierna arriba. Acuéstense de lado frente a frente, luego deslízate hacia abajo hasta que llegues a la altura de su pene.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Colabora en el proyecto de tu pareja, así sea muy pequeño. Pose del día: Viva la reina. Es una posición súper hot que además te permite tener el control del ángulo y la presión que deseas. También te permite tener algo de estimulación anal.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Todas tus ideas de entretenimiento tendrán que ver con comida. Pose del día: El escalador. Saben que un hombre con fuertes abdominales va a ser un duro contendiente en la cama. La posición de El Escalador te permitirá exhibir tus músculos abdominales.